«Мать года»: президент отказался от участия в мероприятии Союза женщин Эстонии. В чем причина?

«Мы надеялись организовать концерт-церемонию награждения в честь Дня матери с президентом и в этом году, но, к сожалению, не получилось», - сказала председатель Союза женщин Эстонии Моника Хауканымм (Центристская партия) и добавила, что каждый год они приглашают президентскую пару, чтобы отпраздновать День матери и День отца.

День матери отмечается во второе воскресенье мая. В этом году президент Алар Карис в этот день в Йыгева. «Сначала мы были готовы отправиться с президентом в Йыгева», - сказала Хауканымм. Но в понедельник глава Союза женщин узнала, что президент впервые за многие годы хочет провести мероприятие отдельно от них. Хауканымм не смогла назвать причину.