Вс, 14.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Мать года»: президент отказался от участия в мероприятии Союза женщин Эстонии. В чем причина?

Кадри Таммепуу
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Союз женщин Эстонии выбрал президента Союза многодетных семей Эстонии, мать четверых детей Ааге Ыунап матерью 2022 года. Президент Алар Карис в прошлом году вручает титул в концертном зале Estonia.
Союз женщин Эстонии выбрал президента Союза многодетных семей Эстонии, мать четверых детей Ааге Ыунап матерью 2022 года. Президент Алар Карис в прошлом году вручает титул в концертном зале Estonia. Фото: Mihkel Maripuu

Решение президента провести День матери в этом году в Йыгева без Союза женщин стало для организации неприятным сюрпризом, хотя ранее на это указывали как слова, так и поступки президента Алара Кариса, которые давали достаточно времени, чтобы предпринять необходимые шаги для продолжения сотрудничества.

«Мы надеялись организовать концерт-церемонию награждения в честь Дня матери с президентом и в этом году, но, к сожалению, не получилось», - сказала председатель Союза женщин Эстонии Моника Хауканымм (Центристская партия) и добавила, что каждый год они приглашают президентскую пару, чтобы отпраздновать День матери и День отца.

День матери отмечается во второе воскресенье мая. В этом году президент Алар Карис в этот день в Йыгева. «Сначала мы были готовы отправиться с президентом в Йыгева», - сказала Хауканымм. Но в понедельник глава Союза женщин узнала, что президент впервые за многие годы хочет провести мероприятие отдельно от них. Хауканымм не смогла назвать причину.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх