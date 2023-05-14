«Мать года»: президент отказался от участия в мероприятии Союза женщин Эстонии. В чем причина?

Решение президента провести День матери в этом году в Йыгева без Союза женщин стало для организации неприятным сюрпризом, хотя ранее на это указывали как слова, так и поступки президента Алара Кариса, которые давали достаточно времени, чтобы предпринять необходимые шаги для продолжения сотрудничества.
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«Мы надеялись организовать концерт-церемонию награждения в честь Дня матери с президентом и в этом году, но, к сожалению, не получилось», - сказала председатель Союза женщин Эстонии Моника Хауканымм (Центристская партия) и добавила, что каждый год они приглашают президентскую пару, чтобы отпраздновать День матери и День отца.