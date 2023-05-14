Рийгикогу в условиях обструкции проработал почти 30 часов подряд

Как передала BNS пресс-служба парламента, в течение этого времени члены Рийгикогу от оппозиции продолжали вносить законопроекты, опросные листы и процедурные вопросы. В результате до обсуждения законопроекта о семейных пособиях, стоявшего в повестке дня, дело так и не дошло.

Всего на дополнительном заседании депутаты от оппозиции внесли на рассмотрение 247 запросов и 51 проект. В ходе очередных заседаний, проходивших с понедельника по четверг, оппозиция, применяя обструкцию, передала 231 запрос и 121 проект.

Для разрешения ситуации несколько раз собирался совет старейшин, состоящий из правления Рийгикогу и председателей партийных фракций. Вице-спикер Рийгикогу Юри Ратас сообщил, что в пятницу вечером коалиция и оппозиция более пяти часов работали в составе совета старейшин, чтобы найти выход из тупика.

«Оппозиция внесла свое компромиссное предложение, которое состояло из четырех пунктов, четырех принципов. Коалиция его серьезно обсудила, сказала, что их это не устраивает. И после пяти часов дискуссий и дискуссий мы поняли, что вернулись к исходному положению", - сказал он. Ратас добавил, что между шестью политическими партиями велись переговоры по существу, но компромисс так и не был найден.

В повестку дня дополнительного заседания было включено первое чтение поправок к Закону о семейных пособиях, Закона о семье и Закону о трудовом договоре (17 SE), рассмотрение которых откладывалось на всех слушаниях с понедельника в связи с многочисленными представлениями оппозицией законопроектов, опросных и процессуальных вопросов.

Очередное заседание Рийгикогу должно теперь начаться в понедельник в 15.00.