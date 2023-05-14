Выборы в Турции решат будущее Эрдогана

Действующий лидер Турции 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган - один из фаворитов президентской гонки, но согласно опросам, есть высокая вероятность проигрыша на этих выборах.

Турция стала военным и геополитическим тяжеловесом, играющим важную роль в различных геополитических конфликтах, например, в Сирии или на Украине. На неудавшуюся попытку государственного переворота в 2016 году Эрдоган ответил масштабными чистками, которые подавили внутреннее инакомыслие и свободы и сделали Турцию более неудобным партнером для Запада.

Главный оппонент Реджепа - 74-летний Кемаль Кылычдароглу и возглавляемый им альянс «Стол шести» создали четкую альтернативу на этих выборах.

Эрдогана по-прежнему беспокоит крупнейший экономический кризис за время его пребывания у власти, а также недовольство его слишком медленной реакцией на землетрясение в феврале, в результате которого погибло более 50 000 человек.