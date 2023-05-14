Фото ⟩ Традиции соблюдены: Михаил Кылварт с цветами встретил Каю Калас у ворот на Люхике Ялг

Мэр Михаил Кылварт поблагодарил премьер-министра за уважительное отношение к традиции празднования Дня Таллинна, поскольку традиции обеспечивают стабильность, сохраняют ценности и способствуют развитию.

«Несмотря на то, что в Таллинне сейчас идет активное дорожное строительство, которое кому-то может показаться намеренной обструкцией всего города, могу заверить вас, что процесс движется в правильном направлении и скоро у нас будет качественное городское пространство и больше велосипедных дорожек, - сказал Кылварт. - Хотя между Нижним городом и Тоомпеа существует стена недоверия, пусть она останется только традицией, а все остальные стены недоверия - падут».

По словам премьер-министра Каи Каллас, хотя ворота на Люхике Ялг распахнуты во все остальные дни, их символическое открытие в День Таллинна имеет крайне важное значение, и эту традицию необходимо сохранить.

«В этом году мы сделали это на день раньше, но я рада приветствовать всех по случаю Дня Таллинна, - сказала Каллас. - Строительство велосипедных дорожек и улиц ощущают все жители города, как в Нижнем городе, так и на Тоомпеа, но я надеюсь, что цели у нас общие - улучшить жизнь как в Таллинне, так и по всей стране».

Руководитель Пыхьяской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны Йоозеп Каазик отчитался перед премьер-министром и мэром о ситуации в столице.