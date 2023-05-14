Друг информатора по делу НКО Slava Ukraini: он сказал Васькиву и Лехтме, что идет война и пусть они прекращают

Никита и Чернов познакомились в начале войны, когда последний начал помогать украинской армии. Более плотное сотрудничество началось в марте 2022 года. «Нам были нужны машины, мы обратились в волонтерскую организацию, и получили номер Александра. Мы подружились, он постоянно помогал армии и очень старательно: все документы всегда были оформлены заранее. Он никогда ничего не оформлял постфактум. На него можно было положиться», - вспоминает Никита.