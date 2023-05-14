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Друг информатора по делу НКО Slava Ukraini: он сказал Васькиву и Лехтме, что идет война и пусть они прекращают

Лоора-Элизабет Ломп
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Геннадий Васькив (слева спереди), Александр Чернов (справа сзади).
Геннадий Васькив (слева спереди), Александр Чернов (справа сзади). Фото: Hennadi Vaskivi Facebook

Александр Чернов, ключевая фигура в скандале с All For Victory и НКО Slava Ukraini, сегодня был освобожден из-под стражи, но останется под домашним арестом до окончания следствия. Его близкий друг Никита (имя изменено) рассказал Postimees, как и почему Чернов был арестован.

Никита и Чернов познакомились в начале войны, когда последний начал помогать украинской армии. Более плотное сотрудничество началось в марте 2022 года. «Нам были нужны машины, мы обратились в волонтерскую организацию, и получили номер Александра. Мы подружились, он постоянно помогал армии и очень старательно: все документы всегда были оформлены заранее. Он никогда ничего не оформлял постфактум. На него можно было положиться», - вспоминает Никита.

Но в декабре 2022 года Чернов начал указывать на проблемы. Он опасался, что его вот-вот выживут из All For Victory. «Мы спросили, в чем проблема, и вдруг мы можем как-то помочь. Но он всегда был довольно скромным человеком и сказал, что справится сам», - продолжил рассказ Никита.

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