В уездных больницах не хватает тысяч медсестер

В эстонских медицинских учреждениях не хватает около 2000 медсестер, а наиболее сложная ситуация наблюдается в уездных больницах.
«Особенность небольших больниц в том, что если не хватает четырех-пяти медсестер, то оказание помощи прерывается сразу в нескольких областях. В небольших больницах нужны медсестры, которые могут оказать специфическую помощь, а также оценить, насколько велика потребность в срочном лечении, например, необходимость направить пациента на немедленную консультацию со специалистом», - сказала Аннели Каннус, глава Союза медсестер.
В больницах, где работает мало врачей, все больше ответственности ложится на специальных медсестер, подтвердила Леа Мудаломп, 30 лет проработавшая в области кожных заболеваний. В 2023 году она получила титул лучшей медсестры года.