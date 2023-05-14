В уездных больницах не хватает тысяч медсестер

В эстонских медицинских учреждениях не хватает около 2000 медсестер, а наиболее сложная ситуация наблюдается в уездных больницах.

«Особенность небольших больниц в том, что если не хватает четырех-пяти медсестер, то оказание помощи прерывается сразу в нескольких областях. В небольших больницах нужны медсестры, которые могут оказать специфическую помощь, а также оценить, насколько велика потребность в срочном лечении, например, необходимость направить пациента на немедленную консультацию со специалистом», - сказала Аннели Каннус, глава Союза медсестер.