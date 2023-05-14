Поздравление Алара Кариса: матерей необходимо поддерживать и относиться к ним с пониманием

Матерей необходимо поддерживать и относиться к ним с пониманием - с таким призывом обратился президент Алар Карис, выступая в воскресенье в Йыгеваском культурном центре с речью, посвященной Дню матери.
Карис отметил, что любящая мать создает для нас теплую и безопасную среду, которая приносит радость и в которой мы можем и осмеливаемся находить лучшее в себе.
«Но матерью не рождаются, матерью становятся. Матери всему учатся вместе со своими детьми, став матерями, они все это испытывают и делают впервые. Да, некоторые получили хорошие теоретические уроки от своей матери, из своего детства, но практические занятия - это совсем другое. Это и в автошколе, и на уроках физики, и на пути к материнству», - добавил президент.
По его словам, все и не должно даваться легко, без болезненных уроков, ведь мать - это всегда не только мать, но и повар, и уборщица, и прачка, и водитель, и учитель, и смотритель, и общественный примиритель, и психолог, и врач, товарищ по играм, это человек, проверяющий домашнюю работу своего ребенка, она напоминает, она планирует время, она создает подарки, она изобретатель, будильник, решатель коммунальных задач, она главный болельщик на спортивных соревнованиях и концертах музыкальной школы, слушатель, тот, кто в нужный момент возьмет за руку и та, кто знает все и обо всем.
«Мать никогда не бывает только матерью - она и женщина, жена, спутница жизни, сестра, друг, коллега, начальник, подчиненная, партнер по тренировкам и по народным танцам. Все это очень много для одного человека. И мать не каждую минуту чувствует себя любящей матерью, но иногда бывает уставшей, скучающей, несчастной, злой, расстроенной, равнодушной, отчужденной, пренебрежительной, расстроенной, порой может возникнуть желание отдохнуть от этой роли. И это тоже нормально. Потому что нам всем нужен перерыв, всем нам нужно немного перемен, чтобы вернуться с новой энергией, свежестью и блеском в глазах», - сказал президент.
«Хорошая и любящая мать становится таковой в процессе сотрудничества. В сотрудничестве с мужем или спутником жизни - и детьми, которые также понимают ее нужды и желания и помогают. Что роль дающей должна быть не только и постоянно за матерью. Чем раньше это начнут понимать и дети, тем здоровее будет семья и тем содержательнее уроки теории материнства», - подчеркнул Карис.
По словам президента, хорошая и любящая мать также рождается в сотрудничестве с обществом, которое ценит ее роль и позволяет ей быть именно такой матерью, какой ей самой хочется быть. «Где общество не давит и не принуждает, а предоставляет свободу и чувство безопасности. Мать - это не просто юридический термин, это основа нашей жизни и нашей Эстонии», — сказал он.
«Это тоже может стать понятно только тогда, когда женщина становится матерью, материнство подходит не всем, хоть ребенок и родился от желания и любви. Также все мы знаем людей, у которых не самые лучшие отношения с матерями, но тем не менее они благодарны за свою жизнь. Воспитание детей в сотрудничестве с семьей, детским садом, школой и обществом также является гарантией воспитания и этих молодых людей здоровыми. Потому что в определенном смысле они наши общие дети, потому что таково уж общество, что мы все зависим друг от друга», - сказал Карис.
«Дорогие жители Эстонии, давайте относиться с большим пониманием к матерям. И наших мам, и наших дочерей, и наших сестер - других мам. Все хотят быть хорошими матерями. Кому-то эта роль удается лучше, кому-то труднее. Давайте поддержим и отнесемся с пониманием к ним даже тогда, когда они не могут быть образцами для подражания. И давайте также относиться к другим детям, как к своим, потому что Эстония маленькая и мы должны вместе поднимать эту Эстонию и расти вместе. С Днем матери, наша общая Эстония», - добавил президент.