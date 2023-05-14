Поздравление Алара Кариса: матерей необходимо поддерживать и относиться к ним с пониманием

«Хорошая и любящая мать становится таковой в процессе сотрудничества. В сотрудничестве с мужем или спутником жизни - и детьми, которые также понимают ее нужды и желания и помогают. Что роль дающей должна быть не только и постоянно за матерью. Чем раньше это начнут понимать и дети, тем здоровее будет семья и тем содержательнее уроки теории материнства», - подчеркнул Карис.

По словам президента, хорошая и любящая мать также рождается в сотрудничестве с обществом, которое ценит ее роль и позволяет ей быть именно такой матерью, какой ей самой хочется быть. «Где общество не давит и не принуждает, а предоставляет свободу и чувство безопасности. Мать - это не просто юридический термин, это основа нашей жизни и нашей Эстонии», — сказал он.

«Это тоже может стать понятно только тогда, когда женщина становится матерью, материнство подходит не всем, хоть ребенок и родился от желания и любви. Также все мы знаем людей, у которых не самые лучшие отношения с матерями, но тем не менее они благодарны за свою жизнь. Воспитание детей в сотрудничестве с семьей, детским садом, школой и обществом также является гарантией воспитания и этих молодых людей здоровыми. Потому что в определенном смысле они наши общие дети, потому что таково уж общество, что мы все зависим друг от друга», - сказал Карис.