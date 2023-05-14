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Фото ⟩ Финляндия опубликовала первые снимки забора на границе с Россией: в соцсетях ограждение вызвало неоднозначные реакции

rus.postimees.ee
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Фото: Kaakkois-Suomen raja/Twitter

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии в Twitter опубликовала первые официальные фотографии ограждения, которое возводят на восточной границе.

Забор в данный момент выглядит иначе, чем в опубликованном ранее проекте и это вызвало неоднозначные реакции в соцсетях. Пользователи отмечали, что забор не выглядит надежным, а некоторые сравнили его с ограждением в парке для выгула собак, передает Yle.

В Пограничной службе Финляндии подчеркнули, что на данном этапе речь идет о тестовом участке забора, а высота настоящего ограждения будет достигать трех метров. 

В ближайшие несколько лет вдоль восточной границы Финляндии будет возведено в общей сложности около 200 километров заграждений. Цель проекта – затруднить нежелательное пересечение границы. 

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