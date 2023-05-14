Фото ⟩ Финляндия опубликовала первые снимки забора на границе с Россией: в соцсетях ограждение вызвало неоднозначные реакции

Забор в данный момент выглядит иначе, чем в опубликованном ранее проекте и это вызвало неоднозначные реакции в соцсетях. Пользователи отмечали, что забор не выглядит надежным, а некоторые сравнили его с ограждением в парке для выгула собак, передает Yle.