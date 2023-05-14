Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии в Twitter опубликовала первые официальные фотографии ограждения, которое возводят на восточной границе.
Фото ⟩ Финляндия опубликовала первые снимки забора на границе с Россией: в соцсетях ограждение вызвало неоднозначные реакции
Забор в данный момент выглядит иначе, чем в опубликованном ранее проекте и это вызвало неоднозначные реакции в соцсетях. Пользователи отмечали, что забор не выглядит надежным, а некоторые сравнили его с ограждением в парке для выгула собак, передает Yle.
Tältä näyttää nyt Imatran Pelkolaan rakentuva itärajan esteaidan pilotti. Aidan rakennustyöt etenevät suunnitellusti. Keskeneräisen pilottiaidan päälle tulee vielä piikkilankaeste. #rajavartiolaitos #esteaita #rajaturvallisuus #rajavalvonta #itäraja pic.twitter.com/OwKdL1LPxt— Kaakkois-Suomen raja (@kaakkoisraja) May 12, 2023
В Пограничной службе Финляндии подчеркнули, что на данном этапе речь идет о тестовом участке забора, а высота настоящего ограждения будет достигать трех метров.
В ближайшие несколько лет вдоль восточной границы Финляндии будет возведено в общей сложности около 200 километров заграждений. Цель проекта – затруднить нежелательное пересечение границы.