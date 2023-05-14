WP: Зеленский «за закрытыми дверями» предлагал атаковать территории РФ

Согласно одному из этих документов, на совещании в конце января Зеленский якобы предложил двинуть украинскую армию на российскую территорию и «захватить неназванные приграничные города РФ», чтобы «дать Киеву рычаг для давления в переговорах с Москвой», передает DW.

Пересказывая другой документ, WP пишет, что на встрече с главкомом ВСУ Валерием Залужным в конце февраля президент выразил обеспокоенность «отсутствием у Украины ракет большой дальности, способных поражать места дислокации российских войск в России» и предложил атаковать «неуказанные места дислокации (ВС РФ) в Ростовской области» с помощью беспилотников.

Кроме того, пишет газета, из «слитых» документов следует: на встрече с вице-премьером Юлией Свириденко в середине февраля Зеленский заявил, что Украина «должна просто взорвать» российский нефтепровод «Дружба», чтобы «разрушить промышленность (премьер-министра Венгрии - прим.ред.) Виктора Орбана, которая в значительной степени основывается на использовании российской нефти». Описывая этот разговор, представители разведки США отметили, что Зеленский «выражал гнев в отношении Венгрии и, таким образом, мог высказывать преувеличенные, бессмысленные угрозы».

Зеленский назвал утверждения разведки США «фантазиями»

В интервью The Washington Post, также опубликованном 13 мая, Зеленский, отвечая на вопрос о том, предлагал ли он оккупировать часть территории РФ, называет эту информацию «фантазиями». «Украина никого не оккупирует, все наоборот», - сказал он.