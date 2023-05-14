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Трудная жизнь и 13 детей: впервые в Эстонии титул «Мать года» получила разведенная женщина

Кадри Таммепуу
, журналист
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Мать 2023 года Орви Аазуметс считает, что если в жизни много бед, надо искать что-то положительное - оно всегда рядом, ведь радость и беды идут рука об руку.
Мать 2023 года Орви Аазуметс считает, что если в жизни много бед, надо искать что-то положительное - оно всегда рядом, ведь радость и беды идут рука об руку. Фото: Marianne Loorents / AS Postimees Grupp

В ранее консервативном Союзе женщин Эстонии, похоже, подул ветер перемен, ведь в этом году титул матери года получила воспитавшая тринадцать детей мать-одиночка, у которой еще несколько лет назад не было шансов завоевать признание в глазах предприимчивых городских женщин.

«Моя мама - компанейский человек, хотя и немного застенчивая», - говорит Койт Аазуметс и добавляет, что в то же время она - деревенский заядлый садовод, которого никогда не привлекала утонченная городская жизнь. В ее царстве, помимо растений, еще собака и кошка, о которых она заботится. Крупными животными она теперь занимается только на работе. 

Через три недели Орви Аазуметс отметит свое 60-летие - со стороны будто бы обычная многодетная мать, которая не может похвастаться ни высокими должностями, ни защищенными научными работами. Дело всей жизни Орви - воспитание 13 энергичных детей. Большую часть времени она могла полагаться только на себя.

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