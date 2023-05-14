Самые высокие цены на топливо в Европе - в Финляндии и Швеции

В Финляндии литр 95-го бензина стоит 1,94 евро, далее в рейтинге следуют Дания и Франция. Эстония оказалась на девятом месте (литр стоит 1,69 евро).

Самое дорогое дизельное топливо в Швеции, там оно стоит 1,86 евро за литр. На втором месте Финляндия (1,83 евро). В рейтинге цен на дизельное топливо Эстония находится на десятом месте 1,498 евро за литр.

«Это отчасти удивляет. Финляндия и раньше была в тройке лидеров, но обычно не на первой позиции», - говорит эксперт по транспорту Ханна Каленоя из Информационного центра автомобильной промышленности Финляндии.

По словам Каленоя, на цены на топливо влияют несколько факторов, в том числе, уровень заработной платы и покупательная способность. По ее мнению, основной причиной высоких цен на топливо в Финляндии являются налоги. Налогообложение бензина и дизельного топлива состоит из двух составляющих - акциза и налога на добавленную стоимость.

Самый высокий акциз в Европе