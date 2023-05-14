Самые высокие цены на топливо в Европе - в Финляндии и Швеции

Согласно статистике, опубликованной Еврокомиссией, самый дорогой автомобильный бензин в Европе продается в Финляндии, а самое дорогое дизельное топливо - в Швеции, сообщает новостной портал Yle.
В Финляндии литр 95-го бензина стоит 1,94 евро, далее в рейтинге следуют Дания и Франция. Эстония оказалась на девятом месте (литр стоит 1,69 евро).
Самое дорогое дизельное топливо в Швеции, там оно стоит 1,86 евро за литр. На втором месте Финляндия (1,83 евро). В рейтинге цен на дизельное топливо Эстония находится на десятом месте 1,498 евро за литр.
«Это отчасти удивляет. Финляндия и раньше была в тройке лидеров, но обычно не на первой позиции», - говорит эксперт по транспорту Ханна Каленоя из Информационного центра автомобильной промышленности Финляндии.
По словам Каленоя, на цены на топливо влияют несколько факторов, в том числе, уровень заработной платы и покупательная способность. По ее мнению, основной причиной высоких цен на топливо в Финляндии являются налоги. Налогообложение бензина и дизельного топлива состоит из двух составляющих - акциза и налога на добавленную стоимость.
Самый высокий акциз в Европе
«Сейчас у нас самый высокий уровень акциза на бензин во всей Европе, это обуславливает цены на топливо. Во время энергетического кризиса многие страны изменили налоги на топливо, чтобы повысить покупательную способность потребителей и снизить транспортные расходы. Например, в Швеции снизили акциз на ископаемое топливо», - пояснила Каленоя.