Пробы чистоты питьевой воды в Курессааре начинают улучшаться

Об этом BNS сообщили в мэрии островной столицы, отметив, что, по согласованию с Департаментом здоровья местный водоканал продолжит брать пробы каждый день до тех пор, пока они не будут чистыми три раза подряд. Когда питьевая вода снова станет безопасной для употребления, Департамент здоровья отправит SMS-уведомление жителям региона. До тех пор строго рекомендуется употреблять воду в бутылках или воду из-под крана после как минимум 10 минут кипячения.

«Если вы еще не приступили к очистке трасс водоснабжения в своих объектах недвижимости или домах, сделайте это как можно скорее, следуя рекомендациям предприятия Kuressaare Veevärk. Необходимо учитывать, что даже если питьевая вода в магистральной трассе уже чистая, внутри частных и многоквартирных домов водопроводные трубы могут еще содержать загрязнение, поэтому очень важно сначала дать воде стечь», - напомнили в мэрии.

Несмотря на то, что показатели чистоты питьевой воды в Курессааре улучшились, количество заболевших в ближайшее время может остаться прежним. При инфекционных заболеваниях симптомы появляются после инкубационного периода, который зависит от возбудителя. Например, инкубационный период для патогенных серотипов E.coli составляет до 10 дней.

Также могут быть ситуации, когда человек инфицирован более чем одним возбудителем. Это означает, что у человека могут неоднократно возникать схожие симптомы, вызванные разными возбудителями. По-прежнему очень важно соблюдать правила гигиены и безопасности пищевых продуктов, поскольку кишечных инфекций в летний период больше, чем обычно.

В четверг в трех местах города Курессааре были установлены резервуары для воды, из которых жители Курессааре при желании могут взять чистую питьевую воду. Пункты открыты каждый день до решения проблемы очисткой воды с 10:00 до 20:00. Необходимо принести свою собственную емкость для питьевой воды.