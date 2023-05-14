Трагедия в Нарве: в пожаре погиб человек

В 13:33 в Центр тревоги поступило сообщение о дыме из окна второго этажа жилого дома на улице Кивилинна в Нарве. В 13:38 на место происшествия прибыла Нарвская спасательная команда, которая определила квартиру, где произошел пожар. Пожарные приступили к тушению. В 13:45 в квартире было найдено тело. Пожар был локализован в 13:47, а к 14:02 он был потушен. В тушении участвовали спасатели из Нарвы и Нарва-Йыэсуу.