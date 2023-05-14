Почему День матери - самый ненавистный день в ресторанах?

День матери, среди официантов и других работников ресторанов, известен как один из самых изнурительных и проблемных дней в году, пишет американский новостной портал CNN.
«Каждый официант знает, что работа в День матери - это ад», - пишет Даррон Кардоза в своей книге «Стервозный официант: я очень хорошо умею притворяться, что мне не все равно».
Причина неприязни к Дню матери заключается в том, что многие работники ресторанов не любят большие компании, упрямых детей и хлопоты по оплате счетов, которые могут возникнуть, когда большая группа людей приходит поесть.
Шеф-повара, официанты и владельцы ресторанов рассказали CNN, что в этом году гости завысили свои ожидания, так как из-за более высоких цен они ожидают лучшей еды и обслуживания.
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