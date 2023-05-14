Вс, 14.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Почему День матери - самый ненавистный день в ресторанах?

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Fauxels / Pexels

День матери, среди официантов и других работников ресторанов, известен как один из самых изнурительных и проблемных дней в году, пишет американский новостной портал CNN.

«Каждый официант знает, что работа в День матери - это ад», - пишет Даррон Кардоза в своей книге «Стервозный официант: я очень хорошо умею притворяться, что мне не все равно».

Причина неприязни к Дню матери заключается в том, что многие работники ресторанов не любят большие компании, упрямых детей и хлопоты по оплате счетов, которые могут возникнуть, когда большая группа людей приходит поесть.

Шеф-повара, официанты и владельцы ресторанов рассказали CNN, что в этом году гости завысили свои ожидания, так как из-за более высоких цен они ожидают лучшей еды и обслуживания.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх