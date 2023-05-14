Почему День матери - самый ненавистный день в ресторанах?

«Каждый официант знает, что работа в День матери - это ад», - пишет Даррон Кардоза в своей книге «Стервозный официант: я очень хорошо умею притворяться, что мне не все равно».

Причина неприязни к Дню матери заключается в том, что многие работники ресторанов не любят большие компании, упрямых детей и хлопоты по оплате счетов, которые могут возникнуть, когда большая группа людей приходит поесть.