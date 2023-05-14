Кая Каллас посетит Данию

Встреча с премьер-министром Дании Метте Фредериксен будет посвящена агрессии России против Украины. Они также обсудят вопросы региональной безопасности и подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО. Также будут обсуждаться вопросы двустороннего и регионального сотрудничества.

На демократическом саммите в Копенгагене премьер-министр Каллас выступит с докладом на тему «Путь Украины к победе». В рамках мероприятия также состоятся встречи с главным организатором конференции, бывшим премьер-министром Дании Андерсом Фогом Расмуссеном и президентом Чехии Петром Павлом.

Вместе с премьер-министром Данию также посетит бизнес-делегация из Эстонии. В состав бизнес-делегации входят представители Эстонской ассоциации частного и венчурного капитала (EstVCA), а также Karma Ventures, Tera Ventures, Unitartu Ventures, Smartcap, Bolt, Startup Estonia и Startup Wise Guys. Визит будет сопровождаться эстонско-датским бизнес-семинаром, целью которого является выявление новых возможностей для более тесного сотрудничества между инвестиционными средами с целью совместного привлечения большего объема инвестиций в наш регион, а также более детальное знакомство с экосистемой эстонских стартапов.