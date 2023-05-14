ВИДЕО ⟩ Politico: Пригожин может «случайно» выпасть из окна или отравиться чаем

«Раздражать Путина или открыто бросать ему вызов – очень опасная игра, которая часто заканчивается громким хлопком - например, тщательно спланированным и осуществленным суицидом на даче», – пишут авторы публикации.

Издание напоминает, что с полномасштабным вторжением России в Украину 24 февраля прошлого года страну захлестнула волна загадочных самоубийств: при странных обстоятельствах погибли не менее семи российских олигархов, неожиданно скончался ряд высокопоставленных чиновников.

Авторы публикации считают, что Пригожин, недавно лично оскорбивший Путина, может «по необъяснимым причинам» выпасть из окна или внезапно умереть, выпив чашку ароматного чая.

«Неужели он, наконец, перешел черту со своей непристойной тирадой на прошлой неделе о »дедушке«, под которым многие в России понимают именно Путина? Россияне, возможно, выпадали из окон по гораздо меньшим причинам», – говорит автор публикации.

При этом издание приводит мнение российских оппозиционных журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган, которые считают, что Пригожина по-прежнему поддерживает российская военная разведка (ГРУ) и, возможно, сам Путин.

Они предполагают, что Путин может намеренно закрывать глаза на некоторые действия Пригожина, чтобы тот продолжал оставаться противовесом высшему военному руководству РФ.

Ранее на этой неделе бывшая сотрудница Первого канала России Марина Овсянникова, прославившаяся своим антивоенным пикетом в прямом эфире студии новостей, открыто высмеяла Путина, заявив, что у него «недостаточно новичка», чтобы прикончить всех своих критиков.

«А вот для Пригожина бутылка точно найдется. Когда придет время», – пишет Politico.

9 мая, когда Путин со скучающим выражением лица наблюдал за самым невыразительным за последние годы военным парадом на Красной площади, Пригожин записал видео, в котором слегка завуалированно, но явно «наехал на» Путина.

Он сказал, что «дедушка» думает, что с российской армией все в порядке, хотя на самом деле у нее большие потери на фронте и не хватает боеприпасов.

«И что дальше делать стране? (...) как выиграть войну, если случайно, я только предполагаю, выяснится, что этот дед законченный мудак?» – спросил в видеозаписи Пригожин.