Газ из РФ могут запретить в следующем пакете санкций Европейского Союза

Это будут первые газовые санкции против России с начала вторжения в Украину, хотя ранее Москва сокращала эти поставки, пишет FT.

Таким образом Запад хочет гарантировать, что Россия не сможет нарастить свои доходы от экспорта энергоносителей на фоне войны в Украине. Западный чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что это делается, в том числе, для того, чтобы партнеры в гипотетическом будущем не передумали и снова не начали закупать российский газ.

Согласно проекту заявления «Большой семерки», запрет на экспорт газа будет действовать как минимум до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован, то есть, до окончания войны.

«Запрет символичен, поскольку в начале войны ЕС воздерживался от нацеливания на трубопроводные поставки, учитывая свою зависимость от российского газа. Россия же сократила собственные поставки, в результате чего цены на газ выросли более чем в десять раз», - говорится в статье.

В последние месяцы цена на газ в ЕС сильно упала из-за мягкой зимы и газа, полученного из других регионов. Кроме того, планируется окончательно перекрыть нефтепровод «Дружба». Россия прекратила поставки через него еще в феврале, но сейчас через него еще может проходить транзитная нефть из Казахстана.