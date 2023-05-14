Спасатели в Таллинне вызволили из огненной ловушки двух человек

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 12:56.

Прибывшие на место спасатели приступили к тушению пожара и спасению людей, попавших в беду. По предварительной информации, двум пострадавшим оказана помощь, женщины доставлены в больницу на машине скорой помощи.

Спасатели локализовали распространение огня в 13:22, работы по тушению продолжились в течение полутора часов. На месте происшествия работали спасательные команды Кесклинна, Копли, Лиллекюла и Нымме.