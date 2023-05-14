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Спасатели в Таллинне вызволили из огненной ловушки двух человек

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

В воскресенье спасатели пришли на помощь двум оказавшимся в огненной ловушке людям в горящей квартире в Пыхья-Таллинне.

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 12:56.

Прибывшие на место спасатели приступили к тушению пожара и спасению людей, попавших в беду. По предварительной информации, двум пострадавшим оказана помощь, женщины доставлены в больницу на машине скорой помощи.

Спасатели локализовали распространение огня в 13:22, работы по тушению продолжились в течение полутора часов. На месте происшествия работали спасательные команды Кесклинна, Копли, Лиллекюла и Нымме.

В квартире был установлен датчик дыма Nublu, он был в рабочем состоянии. Причина возгорания пока не известна, точные обстоятельства и причины выяснятся в ходе расследования.

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