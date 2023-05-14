ФОТО ⟩ В машину пробрался паук и напугал пассажира: в результате серьезного ДТП женщина оказалась в больнице

27-летний мужчина ехал на автомобиле Audi в направлении Камбья из Ныо. В машине находилась 62-летняя женщина. Автомобиль съехал с дороги и оказался в канаве. Затем он перевернулся на крышу и встал на бок.

Спасатели поставили машину на колеса. Мужчине за рулем была оказана первая помощь на месте, а пассажир была доставлена в Клиникум Тартуского университета.