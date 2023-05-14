Telia закрывает сеть 3G в Таллинне и его окрестностях

Об этом BNS сообщила пресс-служба компании, отметив, что до сих пор Telia закрыла сеть 3G в Ляэнемаа (март), а также в Рапламаа и Пярнумаа (апрель).

По словам руководителя по технологиям Telia Андре Виссе, предприятие начало отключать сети 3G в тех регионах, где самый низкий процент пользователей старых сетей, таких как 2G и 3G, и где большинство клиентов используют телефоны с поддержкой VoLTE, которые позволяют звонить в сети 4G.

«Вскоре наши клиенты в Харьюмаа и Таллинне также смогут пользоваться самой современной мобильной сетью Telia, где основная нагрузка ложится на использование более новых технологий 4G и 5G. В дополнение к ним продолжит функционировать сеть Telia 2G, в которую мы добавим больше объемов для звонков», – сказал Виссе.

Telia напоминает, что практически нет телефонов, которые приходят в негодность после закрытия сети 3G. Телефоны, которые могут работать как в сетях 2G, так и в сетях 3G, после закрытия сети 3G продолжат работать в сети 2G Telia. Это означает, что с этими телефонами по-прежнему будет возможно звонить, отправлять сообщения и принимать звонки.

Немного сложнее обстоит дело с использованием мобильного интернета, поскольку сеть 2G не позволяет предлагать такие скорости передачи данных, как, например, 3G. Поэтому Telia призывает своих клиентов, которые до сих пор используют устройства 2G/3G, переходить на более новые устройства с поддержкой 4G/5G с VoLTE, то есть с возможностью голосовой связи 4G. Это даст клиенту уверенность в том, что телефон сможет обеспечивать качественные звонки и передачу данных даже после закрытия сети 3G.