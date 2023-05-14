В Таллинне состоится двухдневный Африканский бизнес-форум

Конференцию откроет министр иностранных дел Маргус Цахкна. На конференции, например, можно будет послушать Лиди Хакизиману из Руанды, которая возглавляет организацию The Next Einstein, целью которой является остановить утечку мозгов из Африки.

Линда Боньо из Кении — юрист, успешно практикующий цифровое и технологическое право в Африке. Дэвид Акинин создал приложение для небольших интернет-магазинов, объединяющее логистику, торговлю и финансы в Намибии. Кроме того, он учредил строительную компанию, которая строит в Намибии доступное жилье, школы, больницы и другие необходимые стране учреждения.