Голосование на выборах президента Турции завершилось, идет подстчет голосов

Голосование на парламентских и президентских выборах в Турции завершилось. Избирательные участки закрылись в воскресенье, 14 мая, в 17:00 по местному времени.

Первые результаты ожидаются позднее. В общей сложности около 64 миллионов человек в Турции и за рубежом имели возможность проголосовать на выборах.

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, правящий Турцией уже 20 лет, не может быть уверенным в переизбрании – согласно опросам, он и его соперник – лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу – шли почти вровень.

Голосование проходило в напряженной атмосфере. Есть опасения, что Эрдоган может не смириться с поражением, однако 12 мая президент заявил, что он в любом случае признает итоги выборов. Критики опасаются, что в случае его переизбрания страна НАТО Турция окончательно превратится в автократию.

Соперник Эрдогана Кылычдароглу

Соперник Эрдогана – 74-летний социал-демократ и алавит Кемаль Кылычдароглу – баллотировался от оппозиционного блока из шести партий. Он намерен вернуть Турцию к парламентской системе, восстановить независимость таких государственных учреждений, как Центробанк, и обуздать инфляцию. Кылычдароглу призывает вновь сблизиться с Германией и Евросоюзом. Он также выступает за ужесточение миграционной политики.