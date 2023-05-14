В Турции состоялись президентские выборы: пока лидирует Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах главы государства с 52,30% голосов, у его основного соперника - лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу - 41,82% голосов. Об этом свидетельствуют первые предварительные результаты, обнародованные турецкой газетой Habertürk в воскресенье, 14 мая, по итогам подсчета 45,68% бюллетеней.

У еще одного кандидата в президенты Синана Огана – 5,34%. За Мухаррема Индже, возглавляющего Партию отечества и заявившего 11 мая о снятии своей кандидатуры, все же проголосовали 0,54%.

Агентство Anadolu по итогам подсчета 25% голосов передало о 54% у Эрдогана и 40% у Кылычдароглу.

Представитель партии Кылычдароглу обвинил Anadolu в «манипуляциях»

Ожидалось, что первые результаты будут благоприятны для Эрдогана, так как раньше всего подсчеты обычно проводятся в сельской местности, где живет много консервативных сторонников турецкого лидера, передало Reuters. Между тем, по утверждению четырех источников агентства в турецкой оппозиции, лидирует, напротив, Кылычдароглу – «с небольшим отрывом». Представитель Народно-республиканской партии Кылычдароглу - Фаик Озтрак - заявил, что первые полученные ими данные были «чрезвычайно позитивными» для оппозиции, и обвинил Anadolu в «манипуляциях».

Официального подтверждения этой информации и итогов пока нет.

Голосование проходило в напряженной атмосфере

Голосование проходило в напряженной атмосфере. Есть опасения, что Эрдоган может не смириться с поражением, однако 12 мая президент заявил, что в любом случае признает итоги. Критики опасаются, что в случае его переизбрания страна НАТО Турция окончательно превратится в автократию.

Кемаль Кылычдароглу – 74-летний социал-демократ и алавит – баллотировался от оппозиционного блока из шести партий. Он намерен вернуть Турцию к парламентской системе, восстановить независимость таких государственных учреждений, как Центробанк, и обуздать инфляцию. Кылычдароглу призывает вновь сблизиться с Германией и Евросоюзом. Он также выступает за ужесточение миграционной политики.

Действующий глава государства, находящийся у власти в Турции уже 20 лет, не может быть уверенным в переизбрании – согласно опросам, он и его соперник шли почти вровень.