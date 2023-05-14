ФОТО ⟩ Девушка без прав спровоцировала аварию с участием автобуса

В воскресенье вечером около семи часов вечера на углу улиц Рийа и Ваксали в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие.
Под пешеходным мостом Ваксали проезжал Volkswagen Passat, за рулем которого находилась 18-летняя девушка без водительских прав. Управлявшая автомобилем хотела повернуть налево с улицы Рийа на улицу Ваксали, однако свернув перед автобусом Iveco, следовавшим со стороны центра города, произошло столкновение.
В автобусе находились около десятка пассажиров, одному из которых скорая оказала первую помощь на месте.
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