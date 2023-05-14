ФОТО ⟩ Девушка без прав спровоцировала аварию с участием автобуса

Под пешеходным мостом Ваксали проезжал Volkswagen Passat, за рулем которого находилась 18-летняя девушка без водительских прав. Управлявшая автомобилем хотела повернуть налево с улицы Рийа на улицу Ваксали, однако свернув перед автобусом Iveco, следовавшим со стороны центра города, произошло столкновение.