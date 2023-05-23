ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Как изменилась российская пропаганда в Германии после нападения России на Украину

На протяжении долгих лет Кремль старался использовать и раздувать негативные настроения в немецком обществе для продвижения собственных политических интересов. Проект-менеджер Института Шютте Тартуского университета (в 2022 г.) Ольга Матвеева в своей статье пишет о том, какие корректировки в дезинформационную кампанию в Германии были внесены Кремлем после начала военной агрессии России против Украины.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Являясь крупнейшей экономической системой Европы, Германия не первый год представляет особый интерес для Кремля в его попытках выстроить долгосрочные отношения с ЕС. В течение нескольких десятилетий Россия пыталась заручиться поддержкой политических и экономических тяжеловесов ЕС с тем, чтобы усилить свое влияние и обеспечить поддержку в геополитических играх. Все это определило особую роль Германии в российской внешней политике и подготовке вторжения в Украину задолго до 24 февраля 2022 года.
Многочисленные попытки Кремля по продвижению пророссийской политической повестки в Германии нельзя назвать тщательно скоординированными или системными, тем не менее, они имеют свою политическую цель, задачи и набор методов их достижения. Так, показательным примером российской дезинформации стала интерпретация истории 13-летней Лизы, девушки из семьи российских иммигрантов, которую по заявлению российских СМИ, похитили и изнасиловали арабские иммигранты в Берлине.
Целью провокации было разжигание нарастающих антимигрантских настроений и манипуляция информацией о расколе в немецком обществе из-за европейского мигрантского кризиса в 2015-2016 гг.; хотя инцидент был расследован, а правда - установлена (факты похищения и изнасилования не имели места), в результате публичного обсуждения истории по отдельным землям Германии прокатилась волна протестов и беспорядков.
Этот случай подсветил игнорируемую ранее проблему – попытки Кремля использовать и раздуть негативные настроения в немецком обществе для реализации собственных политических интересов. При этом использовались так называемые «черные методы». С тех пор правительство Германии уделяет особое внимание отслеживанию российской дезинформации и пропаганды, а также развенчиванию фейковых нарративов.
Кремлю очень не понравилась активность Германии в поддержке Украины
Если раньше эта проблема не занимала заметного места в локальном научно-политическом дискурсе, то развязанная война против Украины переопределила актуальность темы дезинформации для Германии. За время полномасштабного вторжения России в Украину Германия приняла более 1,5 млн украинских военных беженцев и по сей день остается крупнейшим поставщиком помощи гражданскому населению, а также вооруженным силам Украины.
Кремль не оставил без внимания широкую поддержку Украины и усилил попытки дестабилизации немецкого общества посредством доступных ему методов. В частности, российские власти пытались найти лояльных акторов, поддерживать пророссийские настроения, а также играть на конфронтации внутри немецкого общества.
Паутина лжи: как Германия борется с распространителями дезинформации в ходе войны
Главным генератором дезинформации и транслятором пропагандистских нарративов в ЕС продолжительное время являлись финансируемые Кремлем российские СМИ, ведущие трансляцию на международную аудиторию (такие как Sputnik и RT). С началом активной фазы российской войны в Украине ландшафт дезинформации в Германии стал фрагментированным.
Причиной в первую очередь является закрытие основных финансируемых РФ телеканалов и вестников, в частности RT DE, действующего в Германии с начала вторжения в Украину в 2014 году. За годы работы RT DE собрала значительную аудиторию, преимущественно в Facebook (более 625 тыс. подписчиков) и YouTube (более 608 тыс. подписчиков).
RT DE был неоднократно уличен в распространении ложных и дезинформирующих сведений. Канал был замечен и в публикации недостоверных новостей о том же «деле Лизы», продвижении расистских нарративов протестов PEGIDA (признанное экстремистским немецкое правопопулистское движение, которое выступает против иммиграционной политики немецкого правительства и предполагаемой «исламизации Европы») и фейков в рамках вакцинной дипломатии Кремля во время пандемии, из-за чего канал был временно заблокирован на YouTube.
В марте 2022 года в результате санкций вещание RT и других недобросовестных СМИ было приостановлено как в Германии, так и на территории ЕС. В сентябре канал был окончательно забанен за попытки обойти наложенные санкции. Запрет, тем не менее, спровоцировал рост числа подписчиков канала в соцсети Telegram. Это показало, что у пророссийских каналов есть лояльная аудитория, а также то, что Кремль и дальше продолжит использовать дезинформацию в стратегических целях.
По той же причине после закрытия крупнейшего российского пропагандистского СМИ RT DE в публичном медиа-пространстве Германии появились новые малоизвестные субъекты, которые продолжили вести активную деятельность в распространении как уже известных пророссийских нарративов, так и нескольких обновленных линий в контексте военных событий.
К примеру, постоянно муссировалась тема рисков ухудшения отношений Германии и России: в частности, утверждалось, что Германия не сможет отказаться от российских нефти и газа из-за энергетической зависимости; что немецкие налогоплательщики должны серьезно подумать о целесообразности предоставления военной помощи Украине, которая неминуемо приведет к эскалации конфликта; что массовая миграция украинских военных беженцев обрушит экономику и систему социальной защиты.
Среди субъектов, распространяющих подобные утверждения в виде новостей, мнений или псевдоаналитических материалов, наиболее заметно выделялись российское посольство, так называемые «альтернативные СМИ» и пророссийские лидеры мнений. Дезинформационные кампании оказались нацеленными, с одной стороны, на крайне правые политические и гражданские организации, сторонников теорий заговора, а с другой - против украинских беженцев, что в совокупности предполагало подрыв немецкой солидарности с Украиной.
После бана крупных российских вестников, российские посольства в ЕС начали активно использовать свои каналы в социальных сетях для продолжения трансляции пророссийских военных нарративов. К примеру, в Spiegel опубликовали серию обличительных публикаций-расследований o массовых похищениях украинских детей. В свою очередь, пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова продолжала убеждать читателей в оправданности действий Кремля в войне против украинского населения. В частности, в своем твите она легитимировала похищения детей.
Следующая группа субъектов влияния - альтернативные СМИ. Значительная их часть была основана бывшими сотрудниками забаненного RT. К примеру, директором YouTube-канала InfraRot Medien - Sicht ins Dunkel, является Иван Родионов, работавший в российской телекомпании RT DE с 2014 по октябрь 2021 года. По состоянию на 1 мая 2023 г., у InfraRot Medien - 42 200 подписчиков на YouTube и 16 700 - в Telegram.
Противником России называется «коллективное зло»
Один из примеров продвижения кремлевских политических нарративов этим каналом - распространение историй о нацизме как новой национальной идее Украины.
Данный прием неоднократно применялся российскими СМИ во время войны в контексте конструирования образа Украины как «общего врага» и попыток убедить возможных союзников в существовании угрозы коллективной безопасности. Особенно активно данный прием применяется, чтобы отвлечь внимание публики от военных преступлений РФ в Украине, а также переложить ответственность за массовые убийства в Украине на плечи украинской армии.
Этот и другие многочисленные примеры отвлечения внимания, игнорирования контекста, отбеливания военных преступлений за счет манипуляции и сокрытия значимых фактов, а также тенденциозной трактовки событий в контексте геополитических интересов Кремля, регулярно появляются в различных альтернативно-новостных источниках и пророссийских Телеграм-каналах.
В основе идеологии подобных дезинформационных кампаний лежит теория заговора, в соответствии с которой Россия противостоит «коллективному злу» в ее борьбе за «традиционные ценности». Примерами типичных нарративов в рамках данной теории являются следующие: «Россия является лакомым куском для Запада из-за своих ресурсов», «страны Запада хотят навязать России, последнему оплоту традиционных ценностей, свое понимание мироустройства», «Россия не нападает, а спасает Украину от внешнего управления коллективным Западом».
Все эти нарративы используются, чтобы объяснить и легитимировать агрессию России против Украины, снять с нее вину за массовые военные преступления, совершенные российскими военными и их командованием на украинских землях, при нежелании и неспособности нести ответственность.
«Точки входа» российской дезинформации
Кремль активно ищет и использует слабые места в системе информационной безопасности стран ЕС и, в частности, Германии. К примеру, дезинформация направлена, прежде всего, на те группы немецкого общества, которые в силу целого ряда причин (в частности, невысокий уровень медиаграмотности) верят в теории заговора. Эти группы стали одной из основных «точек входа» кремлевских пропагандистских каналов в социо-медийное поле Германии.
Стоит принять во внимание и традиционное доверие немцев к средствам альтернативной медицины: Кремль активно использовал эту особенность для распространения дезинформации о вакцинах и поддерживания антивакцинных настроений. Из-за этого лишь 76,4% населения Германии полностью вакцинировались против COVID-19, что ниже, чем в других странах ЕС, где теории заговора не нашли такой поддержки. Кремль поспешил сделать ставку на эту особенность, продолжая продвигать дезинформационные кампании во время пандемии COVID-19.
Таким образом, Россия намеревалась стратегически использовать тесные политические и экономические связи с Германией, чтобы заручиться поддержкой отдельных политических партий и организаций гражданского общества в преддверии полномасштабного вторжения в Украину. По задумке Кремля, дезинформационные кампании, бьющие по слабым местам немецкого общества, должны были увеличить разрывы между сообществами, а также обеспечить поддержку действиям Путина и его захватническим устремлениям.
Члены современных ультраправых радикальных и неонацистских партий стали активно распространять нарративы пророссийской пропаганды, которая стремилась вызвать враждебное отношение к демократическим устоям, а также апеллировала к необходимости остановить поток беженцев, который может подорвать пошатнувшуюся от энергокризиса немецкую экономику.
Для продвижения тематических нарративов, подобным тем, что ранее выдвигались в поддержку PEGIDA, использовались аргументы о превосходстве принимающей нации и «второсортности» мигрантов. И эта идея, как и в случае с PEGIDA, нашла своих сторонников: преимущественно среди русскоязычного населения Германии, крайне правых, а также приверженцев альтернативных конспирологических теорий.
В целом, многочисленные попытки построения альтернативной, пророссийской системы формирования общественного мнения в немецкой социально-политической инфраструктуре возымели обратный эффект. Открытое вторжение России в Украину подсветило ряд существующих угроз, которые ранее игнорировались или не учитывались немецкими политиками и лидерами мнений. Попытки Кремля сохранить свое присутствие в медийно-политическом поле Германии в обход наложенных санкций вызвали обеспокоенность и недоверие в политических и общественных кругах.
Нарративы военной пропаганды Кремля натолкнулись на неприятие и противодействие на уровне принятия решений в ЕС. Это не позволило России добиться широкой поддержки в немецком обществе и выйти за рамки охвата локальных целевых групп из числа российских иммигрантов и приверженцев теорий заговора. В новом научно-политическом дискурсе внешние отношения с Россией стали рассматриваться как лояльность к агрессии и прямая угроза национальной безопасности Германии, что идет вразрез с демократическими ценностями ЕС.
Реагируя на усилившуюся угрозу прозрачности и достоверности публично-новостной среды ЕС, активизировалась системная работа специализированных органов по борьбе с дезинформацией, возникли уполномоченные организации и практические инициативы по очистке и защите информационной среды.
В частности, Германия последовательно следует предписаниям Коммюнике Европейской Комиссии о борьбе с дезинформацией в Интернете, который представляет собой собрание инструментов для борьбы с распространением дезинформации и обеспечения защиты ценностей ЕС; Плану действий европейской демократии; Плану действий по противодействию дезинформации, а также усовершенствованному в 2022 году Кодексу практик по дезинформации, объединившего широкий круг ключевых игроков, принявших добровольные обязательства по противодействию неправдивых утверждений на социальных платформах, таких как Facebook, Meta и TikTok.
Европейская служба внешних связей (EEAS) разоблачает актуальную дезинформацию о войне России в Украине на своем англоязычном веб-сайте EUvsDisinfo. Управление печати и информации федерального правительства (BPA) является надежным источником знаний о дезинформации как оружии. Немецкая телекомпания ARD также проверяет факты о войне России на Украине на своем веб-сайте.
Власти Германии стали воспринимать российскую дезинформацию как серьезную угрозу
Таким образом, попытки прокремлевских сил и медиа-групп создать лояльную среду в ландшафте военной дезинформации в Германии нашли отклик среди крайне правых радикальных групп, конспирологов и слабо интегрированных в местную социально-политическую жизнь представителей русской диаспоры, поддерживающих политику российского президента. Поддержка этими кругами дезинформационно-конспирологических теорий Кремля несет не только ощутимые репутационные риски, но и идет вразрез с законодательными нормами.
В целом, эти попытки не имели значимого влияния на политическую ситуацию в стране и конфигурацию сил военной поддержки Украины, однако обратили на себя внимание правительства и гражданского общества. Дезинформация стала восприниматься как угроза порядку и сохранению демократических ценностей в среде уязвимых и слабо интегрированных и маргинализированных групп.
Опыт Германии для Эстонии и других стран ЕС демонстрирует важность защиты цифровой среды от распространения ложной информации из недостоверных источников не только на уровне государства, но и на уровне гражданского общества. Это означает доминирование критического подхода к анализу потребляемой информации и рассматриваемых ситуаций, а также помощь в их разъяснении в группах, слабо интегрированных в социально-политическую жизнь Эстонии.
Ольга Матвеева - приглашенная исследовательница Рурского университета Бохума (Германия), доцент Национального технического университета «Днепровская политехника» (Украина), проект-менеджер Института Шютте Тартуского университета в 2022 г.