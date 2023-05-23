ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Как изменилась российская пропаганда в Германии после нападения России на Украину

Кремлю очень не понравилась активность Германии в поддержке Украины

Если раньше эта проблема не занимала заметного места в локальном научно-политическом дискурсе, то развязанная война против Украины переопределила актуальность темы дезинформации для Германии. За время полномасштабного вторжения России в Украину Германия приняла более 1,5 млн украинских военных беженцев и по сей день остается крупнейшим поставщиком помощи гражданскому населению, а также вооруженным силам Украины.

Кремль не оставил без внимания широкую поддержку Украины и усилил попытки дестабилизации немецкого общества посредством доступных ему методов. В частности, российские власти пытались найти лояльных акторов, поддерживать пророссийские настроения, а также играть на конфронтации внутри немецкого общества.

Паутина лжи: как Германия борется с распространителями дезинформации в ходе войны

Главным генератором дезинформации и транслятором пропагандистских нарративов в ЕС продолжительное время являлись финансируемые Кремлем российские СМИ, ведущие трансляцию на международную аудиторию (такие как Sputnik и RT). С началом активной фазы российской войны в Украине ландшафт дезинформации в Германии стал фрагментированным.

Причиной в первую очередь является закрытие основных финансируемых РФ телеканалов и вестников, в частности RT DE, действующего в Германии с начала вторжения в Украину в 2014 году. За годы работы RT DE собрала значительную аудиторию, преимущественно в Facebook (более 625 тыс. подписчиков) и YouTube (более 608 тыс. подписчиков).