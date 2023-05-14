ГАЛЕРЕЯ ⟩ Звезду Евровидения Алику Милову встретили в Таллиннском аэропорту

«Я верю в себя, верю в свой голос и эмоции. Я мечтала попасть в десятку, это была моя цель на Евровидении», – поделилась Алика первыми эмоциями после конкурса в Ливерпуле. По словам певицы, она смогла занять такое высокое место именно потому, что не ориентировалась на то, что предсказывали букмекеры.