Эстонию на следующей неделе посетят шесть круизных лайнеров

Судно MSC Poesia, ходящее под флагом Панамы, длиной 294 метра, совершает двухнедельный рейс из Барселоны в Стокгольм. Судно придет в Эстонию из Риги и во второй половине дня возьмет курс на Хельсинки. В следующий раз MSC Poesia прибудет в Таллинн 28 мая.

В субботу в порт Ванасадам прибудет лайнер Britannia – судно стоимостью почти 700 миллионов евро, крестной матерью которого была покойная королева Елизаветой II.

На судне для гурманов есть 13 ресторанов и 13 кафе и баров. Герой популярного телешоу, шеф-повар Джеймс Мартин именно на борту лайнера предлагает курс «Кулинарный клуб», в рамках которого можно пройти однодневное обучение тайнам кулинарии греческой кухни. На 18-палубном судне могут разместиться 4406 пассажиров. Лайнер под флагом Соединенного Королевства прибудет в Таллинн из Хельсинки, затем в 17:00 возьмет курс на Стокгольм.