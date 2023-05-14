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Эстонию на следующей неделе посетят шесть круизных лайнеров

BNS
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Mein Schiff 6.
Mein Schiff 6. Фото: Mihkel Maripuu

На следующей неделе в порту Ванасадам в Таллинне ошвартуются шесть круизных лайнеров.

В воскресенье утром в Таллинн из Риги прибыло судно Mein Schiff 6, которое около полуночи отправится в Хельсинки; в понедельник утром ему на смену прибудет лайнер National Geographic Explorer, который останется у причала до раннего утра вторника, сообщили BNS в предприятии Tallinna Sadam.

Ходящий под флагом Багамских островов лайнер National Geographic Explorer имеет в длину 112 метров и может вместить до 162 пассажиров. Корпус корабля, до недавнего времени входившего в состав норвежского Hurtigruten, имеет специальное усиление для работы в сложных ледовых условиях. На борту 36 байдарок и 14 резиновых лодок.

Во вторник из Хельсинки прибудет лайнер Queen Victoria – круизное судно под флагом Бермудских островов, крестной матерью которого является Камилла, герцогиня Корнуольская. Судно длиной 293 метра построено в 2007 году в Италии и стоит 400 миллионов долларов США. Топливные баки корабля вмещают 3000 тонн топлива, которое расходуется с максимальной производительностью 12 тонн в час. Из Таллинна Queen Victoria продолжит путь в Стокгольм.

В среду столицу Эстонии посетят судно Balmoral под багамским флагом и зарегистрированное в Панаме судно MSC Poesia. Balmoral – лайнер длиной 218 метров – прибудет в Таллинн из Ростока и продолжит затем рейс в Котка. Стоимость судна составляет 180 миллионов долларов. В прошлом судно называлось Crown Odyssey и Norwegian Crown. Весной 2012 года Balmoral совершил рейс по маршруту легендарного «Титаника» в память столетии катастрофы судна.

Судно MSC Poesia, ходящее под флагом Панамы, длиной 294 метра, совершает двухнедельный рейс из Барселоны в Стокгольм. Судно придет в Эстонию из Риги и во второй половине дня возьмет курс на Хельсинки. В следующий раз MSC Poesia прибудет в Таллинн 28 мая.

В субботу в порт Ванасадам прибудет лайнер Britannia – судно стоимостью почти 700 миллионов евро, крестной матерью которого была покойная королева Елизаветой II.

На судне для гурманов есть 13 ресторанов и 13 кафе и баров. Герой популярного телешоу, шеф-повар Джеймс Мартин именно на борту лайнера предлагает курс «Кулинарный клуб», в рамках которого можно пройти однодневное обучение тайнам кулинарии греческой кухни. На 18-палубном судне могут разместиться 4406 пассажиров. Лайнер под флагом Соединенного Королевства прибудет в Таллинн из Хельсинки, затем в 17:00 возьмет курс на Стокгольм.

Последним на следующей неделе в Эстонию в воскресенье прибудет судно Celebrity Silhouette под мальтийским флагом. 315-метровое судно под мальтийским флагом находится в 12-дневном путешествии, которое началось и завершится в Саутгемптоне. Судно прибудет в Таллинн из Хельсинки, а после посещения Таллинна возьмет курс на самый северный город Дании, Скаген. Во время тура по тому же маршруту Celebrity Silhouette снова посетит Эстонию 11 июня.

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