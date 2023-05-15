ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Народ не идиот!»: чувствуют ли избиратели себя обманутыми?

Насид Мурадов, научный работник (Таллинн)

- Народ сам любит обманываться. Мы часто хвастаемся, что во всем разбираемся, все знаем. Спросите любого, вам ответят и по вопросам экономики, и по финансам, и по торговле, и по производству. А на деле, куда ни копни, сложно найти толковых политиков, разбирающихся хоть в чем-то. Так что политический обман – палка о двух концах. Профессионал не может быть обманщиком.

- При любых жизненных обстоятельствах, в которых политик занимает место того, о ком заботится и кому обещает. Я маленький был, мы в очереди за хлебом стояли часами, потому что кроме него кушать было нечего. Я с пятидесятых годов это помню. До сих пор чувство голода помню. Смогу я обмануть людей, пройдя такое? Нет. Сегодня не надо голодать политику, но сесть и посчитать, кто и сколько может себе купить еды на пособие, он может. Дальше идет работа его совести и репутации в наших народных глазах.

Комментарий автора

Многих политиков, как и избирателей Эстонии, возмущает не столько повышение налогов, сколько умалчивание о таких планах во время избирательной парламентской кампании.

Судя по обещаниям Партии реформ, страну действительно должно было ожидать увеличение доходов бюджета без увеличения налоговой нагрузки с помощью инновационной и наукоемкой экономики, разумного выбора расходов и структурных реформ. Вместо налогообложения рабочей силы и инвестиций мы получили налогообложение потребления с самыми неприятными побочными эффектами.

Партия «Ээсти 200», в свою очередь, тоже заявляла в ходе избирательной кампании о том, что не поддерживает повышение налогов только с целью увеличения доходов бюджета и хочет в долгосрочной перспективе снизить налоговую нагрузку на людей с низким и средним доходом. «Мы не наказываем автовладельцев налогами, а создаем хорошие и эффективные решения», - заявляла партия. В итоге мы получили их одобрение единого налогового пакета законов, еще и содержащего новый автомобильный налог.

Единственная из трех партий, входящих сегодня в коалицию и обещавшая во время выборов поднятие налогов - Социал-демократическая партия. Их намерения включали в себя ступенчатый подоходный налог для тех, чьи доходы превышают более 3000 евро в месяц. Еще в планы соцдемов входил дополнительный налог на государственную оборону в течение пяти лет и новые возможности в налогообложении самоуправлений.

Сегодняшнее налогообложение потребления, сильнее всего бьющее по малоимущим жителям Эстонии, уже является одним из самых высоких в Европейском союзе, уступая только Дании и Венгрии.