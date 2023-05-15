ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Народ не идиот!»: чувствуют ли избиратели себя обманутыми?

Не прошло и ста дней с момента формирования нового правительства, а некоторые жители Эстонии уже считают себя обманутыми. Многие законопроекты, продвигаемые сегодня коалицией, не были озвучены в период избирательной кампании в Рийгикогу. Rus.Postimees выяснил у жителей Эстонии, чего, по их мнению, больше испугались политики, умолчав о реальных планах.
Владимир Матвейчук, технолог производства (Аэгвийду)
- Сталкивались ли вы с политическим обманом?
- Замечал. Не могу сказать, что это везде. В некоторых странах на этом построена вся политика, а в некоторых политическое лукавство и полуправда недопустимы, но случаются. В Эстонии такое бывает редко и в исключительных случаях.
- Почему политики не говорят честно о своих планах?
- Часто партии не говорят всей правды на выборах, потому что считают избирателя некомпетентным. Политическая нечистоплотность продиктована желанием решать некоторые вопросы без вмешательства общества. Если говорить, например, о росте налогов, то надо учитывать, что у нас рядом страна, находящаяся в состоянии войны. Война меняет многие планы, вносит элементы каких-то ограничений в обычную жизнь.
- Как можно добиться честности у политиков?
- Очень просто. У нас очень сильные СМИ, у нас очень крепкие традиции демократии и общественного контроля через гражданские организации. Практически отсутствует коррупция, и выборы прозрачные. Вот вам все инструменты. Заметьте, все они очень хорошо работают.
Оксана Поверенова, менеджер (Таллинн)
- Доверяете ли вы политическим обещаниям?
- Нет. Партии сначала одно обещают, а в итоге совершенно другое делают. Это совсем неправильная политика, которая продиктованная страхом.
- Чего боятся политические партии?
- Боятся, что если честно расскажут нам о своих намерениях, о том, что хотят сделать на самом деле, то за них никто не пойдет голосовать. У нас народ не идиот.
- В чем вас обманули политики?
- В том, что бюджетные дыры будут закрывать с помощью увеличения налогов для обычных людей. Обещали повысить зарплаты, пенсии, пособия, а повысили налоги. У нас две машины на семью, и как справиться с новым налогом на машину, мы не знаем. Налог на землю тоже становится очень высоким. Я не против налогов, но они не могут быть так высоки для простых людей, как этого хочет правительство. За счет народа они и хотят реализовать свои планы.
- А кто такие для вас «они»?
- Депутаты парламента. Ну, и мы где-то, потому что выбирали их мы.
Валерий Налетов, водитель (Локса)
- Сдержали ли политики предвыборные обещания?
- Нет. Люди поверили, пошли голосовать, а их обманули, вокруг пальца обвели. Никогда бы не показала Партия реформ такой результат, если бы честно рассказала о своих планах. Их падающий рейтинг говорит о полном недоверии.
- В чем обманули вас политики?
- В налоговых изменениях. Сейчас в правительстве не знают, откуда деньги брать, чтобы свои идеи воплотить. Вот через налоги с народа. Бюджет у нас - сами знаете на каком уровне. Экономика никуда не годится, развалилась вся. Вот за счет народа. Все это началось с реформистов. Я в них разочаровался еще со времен Ансипа. И не только я, у меня много друзей, которые тоже отвернулись от реформистов.
- А где взять деньги без повышения налогов?
- Я считаю, что надо иметь свою голову в экономике. Своя энергетика всегда дешевле импортируемой, как и все, что родное. Свой продукт мы покупаем, мы деньги возвращаем себе, внутрь страны. Свой товар всегда возвращает деньги обратно в государственный бюджет. Так было бы лучше, но я не эксперт тут.
- Кто мог быть альтернативой реформистам?
- Не знаю. Ближе, вроде, центристы, но доверие тоже упало. Они когда были у власти, тоже много негативного сделали в политике. Успели и людей своих пропихивать, законы принимали тоже молча. На сегодняшний день не знаю, но было бы хорошо, если бы они вошли в коалицию.
Андрей Смирнов, бизнесмен (Маарду)
- Сталкивались ли вы с политическим обманом?
- Сейчас не только в Эстонии, но и во всем мире политики говорят одно, а делают другое. В девяностые годы было немножко по-другому. Тогда от мнения избирателя многое зависело, и политики считались с народом. Сейчас с нами никто не считается.
- Как можно исправить ситуацию?
- Надо СМИ быть более независимыми и требовательными и к политикам, и к партиям. Здесь есть недоработка журналистов. СМИ должны быть средством общественного контроля за властью, а иногда они не справляются с этой ролью. Не всегда показывают что-то, не всегда печатают что-то.
- А о чем молчат СМИ?
- Тема войны в Украине и три процента на военные нужды. Почему вы не говорите о том, что это очень большая сумма для нашего государства? Можно было бы потратить на более жизненно важные сферы.
- Могли бы вы назвать эти сферы?
- Я не специалист, но мне кажется, что можно было направить средства на социальную помощь. У нас очень много малоимущих, у нас достаточно многодетных семей, а планируется им урезать пособия. Это как? На войну деньги есть, а на детей нет.
- Вы считаете правительство некомпетентным?
- Возможно. Их логика мне не понятна.
Андрей Попов, экспедитор (Таллинн)
- Доверяете ли вы политикам?
- Да. Я считаю, мы должны верить тем, кому мы доверили управлять государством. Многие критики сегодняшней политики говорят, что повышение налогов противоречит тому, что говорили политические партии на выборах, но это не так. Не все можно предугадать, не все просчитать. Мы фактически находимся в состоянии войны, поэтому деньги на оборону необходимы, и оплачивать защиту должны мы сами.
- Вы считаете, что повышение налогов продиктовано укреплением национальной безопасности?
- Абсолютно так. Налог - взнос в безопасность. Все, кто критикует повышение налогов, либо не понимают этого, либо тем или иным образом поддерживают Владимира Путина и агрессию против Украины.
- Для вас противники инициатив коалиции являются сочувствующими путинизму?
- В какой-то мере так оно и есть. Власть у нас законно избрана. Наше правительство состоит из депутатов, которые прошли в Рийгикогу без нарушений. За властью следят независимые СМИ и общественные организации, так что инициативы коалиции продиктованы интересами народа. А вот чьи интересы заявляют критики правительства? Вопрос.
Татьяна Ныу, пенсионерка (Таллинн)
- Сталкивались ли вы с политическим обманом?
Постоянно, и это свойственно всем и всегда, а не только у нас. Когда идут во власть, то говорят одно, а как во власть приходят, то делают другое. Они по-другому начинают рассуждать, как будто перерождаются в один миг.
- Кому вы доверяете в политике?
- Слабое доверие ко всем. Так не я одна думаю, а многие пенсионеры. Но мне симпатична Центристская партия. Нужно, чтобы она обязательно входила в коалиционное правительство. Если бы они уже там были, то такого безобразия с налогами и пособиями не было бы, я думаю.
Валентина Вальденберг, медик (Таллинн)
- Как вы считаете, политики сдержали предвыборные обещания?
- Как вам сказать. Думаю, что кто-то сдержал, а кто-то нет. У каждого политика своя жизнь, своя программа обещаний, и говорить, что нас обманывают, неправильно. Может, кто-то не понял или интерпретировал по-своему, вот и показалось, что обманули.
- Вам кажется, что проблема в непонимании?
Возможно. Ведь сегодня политики разделяют нас по национальному принципу, и свои обещания адресуют отдельно эстонцам и отдельно русским. Это плохо. Но еще хуже, что они не отличают тех русских, которые здесь живут, всю жизнь проработали, вышли на пенсию, и тех, кто приехал сюда совсем недавно. Мы, старые жители Эстонии, с большим доверием и лояльностью относимся и к законам, и к традициям эстонцев. Русские в Эстонии очень податливы и наивны, может, поэтому они легко обманываются обещаниями нерадивых политиков.
Насид Мурадов, научный работник (Таллинн)
- Сталкивались ли вы с политическим обманом?
- Народ сам любит обманываться. Мы часто хвастаемся, что во всем разбираемся, все знаем. Спросите любого, вам ответят и по вопросам экономики, и по финансам, и по торговле, и по производству. А на деле, куда ни копни, сложно найти толковых политиков, разбирающихся хоть в чем-то. Так что политический обман – палка о двух концах. Профессионал не может быть обманщиком.
- При каких условиях появляются компетентные политики?
- При любых жизненных обстоятельствах, в которых политик занимает место того, о ком заботится и кому обещает. Я маленький был, мы в очереди за хлебом стояли часами, потому что кроме него кушать было нечего. Я с пятидесятых годов это помню. До сих пор чувство голода помню. Смогу я обмануть людей, пройдя такое? Нет. Сегодня не надо голодать политику, но сесть и посчитать, кто и сколько может себе купить еды на пособие, он может. Дальше идет работа его совести и репутации в наших народных глазах.
- А можно ли заниматься политикой без совести?
- Политика без совести и любви к людям - зло.
Комментарий автора
Многих политиков, как и избирателей Эстонии, возмущает не столько повышение налогов, сколько умалчивание о таких планах во время избирательной парламентской кампании.
Судя по обещаниям Партии реформ, страну действительно должно было ожидать увеличение доходов бюджета без увеличения налоговой нагрузки с помощью инновационной и наукоемкой экономики, разумного выбора расходов и структурных реформ. Вместо налогообложения рабочей силы и инвестиций мы получили налогообложение потребления с самыми неприятными побочными эффектами.
Партия «Ээсти 200», в свою очередь, тоже заявляла в ходе избирательной кампании о том, что не поддерживает повышение налогов только с целью увеличения доходов бюджета и хочет в долгосрочной перспективе снизить налоговую нагрузку на людей с низким и средним доходом. «Мы не наказываем автовладельцев налогами, а создаем хорошие и эффективные решения», - заявляла партия. В итоге мы получили их одобрение единого налогового пакета законов, еще и содержащего новый автомобильный налог.
Единственная из трех партий, входящих сегодня в коалицию и обещавшая во время выборов поднятие налогов - Социал-демократическая партия. Их намерения включали в себя ступенчатый подоходный налог для тех, чьи доходы превышают более 3000 евро в месяц. Еще в планы соцдемов входил дополнительный налог на государственную оборону в течение пяти лет и новые возможности в налогообложении самоуправлений.
Сегодняшнее налогообложение потребления, сильнее всего бьющее по малоимущим жителям Эстонии, уже является одним из самых высоких в Европейском союзе, уступая только Дании и Венгрии.
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