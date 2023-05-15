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Анализ: в Эстонии смогли трудоустроиться более 40% украинских беженцев

rus.postimees.ee
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Украинские беженцы. Фото иллюстративное.
Украинские беженцы. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

Согласно анализу, подготовленному Министерством социальных дел, украинские беженцы хорошо зарекомендовали себя на рынке труда., пишет Rus.ERR.

Работу смогли найти 44% украинских военных беженцев в возрасте 20-64 лет.

Доля устроившихся на работу беженцев в Эстонии значительно выше, чем в среднем по Европейскому союзу (30%).

Министерство беспокоит при этом то, что высокий уровень образования военных беженцев не гарантирует им работу, соответствующую их квалификации. Проблема заключается в недостаточном знании языков и дефиците возможностей по присмотру за детьми беженцев.

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