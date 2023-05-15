Анализ: в Эстонии смогли трудоустроиться более 40% украинских беженцев

Согласно анализу, подготовленному Министерством социальных дел, украинские беженцы хорошо зарекомендовали себя на рынке труда., пишет Rus.ERR.
Работу смогли найти 44% украинских военных беженцев в возрасте 20-64 лет.
Доля устроившихся на работу беженцев в Эстонии значительно выше, чем в среднем по Европейскому союзу (30%).
Министерство беспокоит при этом то, что высокий уровень образования военных беженцев не гарантирует им работу, соответствующую их квалификации. Проблема заключается в недостаточном знании языков и дефиците возможностей по присмотру за детьми беженцев.