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Президент Турции определится во втором туре

Deutsche Welle
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Реджеп Тайип Эрдоган.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: NECATI SAVAS

На прошедших в воскресенье президентских выборах в Турции ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50%, поэтому победитель определится во втором туре 28 мая, пишет dv.ee.

После подсчета 98,82% бюллетеней Эрдоган набирает 49,35% голосов. Его главный соперник - кандидат от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаль Кылычдароглу - 45%.

У еще одного кандидата в президенты Синана Огана - 5,22%. За Мухаррема Индже, возглавляющего Партию отечества и заявившего 11 мая о снятии своей кандидатуры, все же проголосовали 0,43%.

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