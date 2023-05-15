Президент Турции определится во втором туре

На прошедших в воскресенье президентских выборах в Турции ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50%, поэтому победитель определится во втором туре 28 мая, пишет dv.ee.
После подсчета 98,82% бюллетеней Эрдоган набирает 49,35% голосов. Его главный соперник - кандидат от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаль Кылычдароглу - 45%.
У еще одного кандидата в президенты Синана Огана - 5,22%. За Мухаррема Индже, возглавляющего Партию отечества и заявившего 11 мая о снятии своей кандидатуры, все же проголосовали 0,43%.
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