Ситуация на рынке труда: все больше жителей Эстонии работает с неполной занятостью

Аналитик Департамента статистики Теа Васильева отметила, что тенденция к снижению безработицы замедлилась.

«В первом квартале этого года насчитывалось 39 100 безработных. Это хоть и меньше на 500 человек, чем в тот же период годом ранее, однако на 300 человек больше, чем в последнем квартале прошлого года. Больше всего, на 2900 человек, по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилось количество безработных, не имеющих работы как минимум 12 месяцев. В то же время количество безработных, не имеющих работы на протяжении менее шести месяцев, увеличилось на 3300 человек», — сказала Васильева.

Фото: Департамент статистики

Уровень безработицы (5,3%) в первом квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом годом ранее снизился на два процентных пункта. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился в Северной Эстонии, однако повысился в Южной и Центральной Эстонии.

Количество занятых в первом квартале продолжило расти, и прежде всего за счет работающих с неполной занятостью. «В первом квартале этого года в возрастной группе 15–74 лет количество занятых, т. е. тех, кто работал на неделе исследования по крайней мере один час, составило 696 600 человек. Это на 21 300 человек больше, чем в тот же период годом ранее, и на 16 000 больше, чем в последнем квартале предыдущего года. Среди них с полной занятостью на основной работе работало 586 400 человек, работающих с неполной занятостью насчитывалось 110 200 человек», — добавила Васильева.

Доля и число работающих с неполной занятостью начиная с третьего квартала 2021 года постепенно росли, к первому кварталу этого года их доля достигла 15,5% от всех занятых. Увеличилось и количество тех работников с неполной занятостью, кто желает работать больше. В первом квартале этого года таких работников насчитывалось 10 400, что является самым высоким показателем за два последних года и на 3500 больше, чем в тот же период прошлого года.

Фото: Департамент статистики

Количество неактивных в первом квартале этого года составило 268 400, что на 4900 больше, чем годом ранее. Среди неактивных было 147 500 женщин, их количество по сравнению с прошлым годом уменьшилось, в то время как количество мужчин составило 120 800 и было на 7100 больше, чем в тот же период год назад.