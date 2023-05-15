Новый успех легкоатлета Романа Фости – где он выиграл сейчас?

На дистанцию нового полумарафона, которая начиналась и заканчивалась в Эльва, вышли 1022 бегуна и любителя скандинавской ходьбы. Победитель полумарафона определился лишь на последних километрах.

«Я много тренировался здесь раньше, эти трассы были мне знакомы. На самом деле на половине дистанции я был уверен, что буду вторым, потому что было очень сложно. Я думал, что должен терпеть сколько смогу, чтобы остальные меня не догнали. Но случилось так, что Рауно устал, и я стал первым», — пояснил Фости.

Фости финишировал со временем 1:11,33, за ним следуют Рауно Лауметс (+00,23) и Юлари Кайс (+01,29).

Победительницей на этой дистанции среди женщин стала Лейла Луйк (1:25,35). Каари Кинк финишировала второй (+03:40), а Яна Трейер (+06,58) финишировала третьей.

Классическую дистанцию в 42 км преодолели 168 бегунов. Победу одержал Райт Ратасепп (2:37,51). Марио Мустасаар (+04,11) финишировал вторым, а Йоосеп Таммемяэ (+04,43) - третьим.

«Сегодня не пришлось бежать на пределе, я с самого начала набрал свой и сохранял его. Этого воплне хватило для победы», - сказал Ратасепп.

Кроме того, он отметил, что ему очень нравится новая трасса, потому что теперь она полностью проходит по лесным тропам.

Первой на этой дистанции среди женщин стала Аннели Ратасепп, второй Лийс Сийгур (+28,05) и третьей Марлен Мяэсалу (+28,28).

В общей сложности на основные дистанции (42, 21, 10 и 5 км) Тартуского марафона по пересеченной местности зарегистрировалось 2423 спортсмена.