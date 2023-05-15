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Фото ⟩ Полиция усиливает надзор за дорожным движением: нарушителей теперь ловят и велопатрули

rus.postimees.ee
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Фото: Liiklusjärelevalvekeskus

Центр надзора за дорожным движением сообщил, что бороться с нарушителями теперь будет и велопатруль.

Основное внимание велопатруль будет уделять неправильно припаркованным и остановившимся автомобилям и местам, где велосипедисты подвергаются опасности.

Также велопатруль будет следить за соблюдением правил со стороны велосипедистов и водителей другого немоторизованного транспорта.

Центр надзора за дорожным движением напоминает, что на велосипедной дорожке запрещено останавливаться или парковаться. Автомобиль можно частично или полностью остановить или припарковать на тротуаре только в том случае, если это разрешено соответствующим знаками организации дорожного движения.

«Управляя автомобилем, вы являетесь источником большей опасности, поэтому будьте осторожны с менее защищенными участниками дорожного движения. Двигайтесь так, как бы вы хотели, чтобы водители двигались вблизи вас, когда вы едете на велосипеде», - обратились к водителям сотрудники Центра надзора за дорожным движением.

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