Фото ⟩ Полиция усиливает надзор за дорожным движением: нарушителей теперь ловят и велопатрули

Центр надзора за дорожным движением сообщил, что бороться с нарушителями теперь будет и велопатруль.
Основное внимание велопатруль будет уделять неправильно припаркованным и остановившимся автомобилям и местам, где велосипедисты подвергаются опасности.
Также велопатруль будет следить за соблюдением правил со стороны велосипедистов и водителей другого немоторизованного транспорта.
Центр надзора за дорожным движением напоминает, что на велосипедной дорожке запрещено останавливаться или парковаться. Автомобиль можно частично или полностью остановить или припарковать на тротуаре только в том случае, если это разрешено соответствующим знаками организации дорожного движения.
«Управляя автомобилем, вы являетесь источником большей опасности, поэтому будьте осторожны с менее защищенными участниками дорожного движения. Двигайтесь так, как бы вы хотели, чтобы водители двигались вблизи вас, когда вы едете на велосипеде», - обратились к водителям сотрудники Центра надзора за дорожным движением.