Фото ⟩ Полиция усиливает надзор за дорожным движением: нарушителей теперь ловят и велопатрули

Основное внимание велопатруль будет уделять неправильно припаркованным и остановившимся автомобилям и местам, где велосипедисты подвергаются опасности.

Также велопатруль будет следить за соблюдением правил со стороны велосипедистов и водителей другого немоторизованного транспорта.

Центр надзора за дорожным движением напоминает, что на велосипедной дорожке запрещено останавливаться или парковаться. Автомобиль можно частично или полностью остановить или припарковать на тротуаре только в том случае, если это разрешено соответствующим знаками организации дорожного движения.