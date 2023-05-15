РФ развернула 16 бомбардировщиков близ Финляндии и Норвегии

🇷🇺OLENYA AIR BASE🇷🇺

0.5M📸 from 7 May 2023 of the flight line. For anyone that follows @olga_pp98, you would know that Tu-95 aircraft from Olenya have been involved in recent missile launches into 🇺🇦. pic.twitter.com/HKLqZO5hPj — MT Anderson (@MT_Anderson) May 10, 2023

Согласно этим снимкам, на авиабазе Оленья дислоцировано два сверхзвуковых Ту-160 и 14 турбовинтовых Ту-95. Ту-160 и 14 - Ту-95, причем таким образом, что они могут подняться в воздух очень быстро, сообщает DW.

«Это означает, что у Норвегии и Финляндии будет меньше времени на подъем в воздух своих истребителей для опознания самолетов, находящихся вблизи их воздушного пространства», - отмечает издание.

Сообщения радионаблюдателя Ольги Гончаренко (@olga_pp98), отслеживающей действия российской стратегической авиации, позволяют предположить, что дислоцированные в Оленьей стратегические бомбардировщики РФ участвуют в обстрелах Украины крылатыми ракетами.

Бомбардировщики были переброшены из Энгельса

The Barents Observer напоминает, что ранее авиабаза Оленья обслуживала небольшой парк старых сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М и нескольких военно-транспортных самолетов Ан-12. Однако в конце лета 2022 года все изменилось: первые четыре Ту-160 прибыли сюда в августе, а к октябрю здесь было уже более 10 Ту-95 и Ту-160.

Предположительно, эти стратегические бомбардировщики были переброшены на базу Оленья с аэродрома в Энгельсе (Саратовская область РФ). В декабре этот военный аэродром дважды подвергался атаке БПЛА, в результате погибли трое российских военнослужащих и, по неофициальным данным, были повреждены два бомбардировщика Ту-95.