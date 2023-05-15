Семью украинки Светланы война разбросала по трем странам

Светлана увидела российский танк в своем саду в первый же день после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Теперь она нашла временный дом в Латвии в Ранке и работу на школьной кухне. Но в День матери она особенно скучает по маме, которая осталась в Украине, и дочери, уехавшей в Испанию.