Семью украинки Светланы война разбросала по трем странам

День матери, который отмечается 14 мая, празднуют и в Украине, но из-за войны этот праздник стал болезненным во многих семьях. Семья украинки Светланы не стала исключением, пишет Rus.TVNET со ссылкой на программу Panorāma.
Светлана увидела российский танк в своем саду в первый же день после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Теперь она нашла временный дом в Латвии в Ранке и работу на школьной кухне. Но в День матери она особенно скучает по маме, которая осталась в Украине, и дочери, уехавшей в Испанию.
Война разбросала большую семью по трем странам, и Светлана не знает, когда снова сможет отпраздновать День матери как обычно.
Первой успела покинуть истерзанную войной Украину старшая дочь - она уехала в Испанию. Светлана живет с внучками в Латвии, но часть большой семьи остается в Украине.
Светлана искренне надеется, что снова наступит день, когда вся семья соберется вместе. Она также очень благодарна Латвии за убежище.
Подробнее смотрите в сюжете Panorāma (на латышском языке)