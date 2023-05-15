Жителей Ласнамяэ приглашают на бесплатный концерт на открытом воздухе

«Приглашаем всех на первый уличный концерт, который состоится в парке Тондилоо. Большая часть юбилейной программы Ласнамяэ разделена на серии, одной из которых являются парковые концерты. Серию концертов мы откроем уже 17 мая в парке Тондилоо. Всего состоится семь таких концертов, которые пройдут в разных парках района», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В среду, 17 мая, в 18:00 в парке Тондилоо состоится парковый концерт, на котором выступит любимец публики, представлявший Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение-2012», Отт Лепланд.

Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, управа просит всех одеваться по погоде. При хорошей погоде слушателям рекомендуется взять с собой подходящие для сидения покрывала.