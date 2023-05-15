Фото ⟩ В Украине готов построенный Эстонией детский сад

«Эскизный проект детского сада был выполнен за два месяца вместо обычных шести. Изготовление и поставка модулей за 170 дней - это значительное достижение, которым эстонский сектор деревянного производства и модульного строительства должен гордиться. Передав Овручский детский сад в срок, Эстония зарекомендовала себя надежным партнером в восстановлении Украины», - отметил Неэдо.

На первом этапе детский сад в Овруче рассчитан примерно на 80 мест. Во время недавнего визита в Украину премьер-министр Кая Каллас также подтвердила второй этап строительства, который обеспечит местами еще 80 детей. В ближайшие недели ESTDEV объявит открытые тендеры на организацию работ второго этапа.

«Как предприниматель, я вижу для Эстонии значительный потенциал в восстановлении Украины, - сказал Ало Тамм. - Мы можем внести свой вклад в строительный сектор, потому что у нас есть необходимые навыки и средства, кроме того, мы можем участвовать в обмене знаниями, что позволит Украине и самостоятельно заниматься восстановлением своей страны. Ключевой вопрос - кто, как и в каком объеме готов финансово поддерживать эти проекты? Прежде всего, должно быть принято международное решение, например, на уровне ЕС, и Эстония может и здесь выступить лидером».