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Душераздирающие истории: сексуальное насилие над детьми происходит в Эстонии чаще, чем мы думаем

Тийна Лаура Киммель
, журналист
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Зачастую дети говорят о своих переживания через рисунки. Фото иллюстративное.
Зачастую дети говорят о своих переживания через рисунки. Фото иллюстративное. Фото: Remi Riba

Растет число детей, подвергшихся ненадлежащему обращению сексуального характера. Самое душераздирающее, что в большинстве случаев сексуальная эксплуатация ребенка длится годами, а виновником является отец, дед, отчим или другой близкий родственник.

С 2017 года Департамент социального страхования создал четыре детских дома, куда могут быть помещены дети, которые подверглись или есть основания подозревать, что подверглись сексуальному насилию, а также проявляющие неуместное поведение сексуального характера. Если в год открытия в детский дом поступило 132 обращения, в прошлом году их было уже 631. Один из четырех детских домов находится в Таллинне, где в преддверии выходных совсем одна работает Анна Франк. Она является разработчиком и руководителем службы детских домов в Эстонии.

Руководитель детского дома Анна Франк подтверждает, что каждый пятый ребенок подвергался насилию. Она призывает людей замечать, а также сообщать о подозрениях о ненадлежащем обращении. 
Руководитель детского дома Анна Франк подтверждает, что каждый пятый ребенок подвергался насилию. Она призывает людей замечать, а также сообщать о подозрениях о ненадлежащем обращении. Фото: Mihkel Maripuu
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