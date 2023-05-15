Душераздирающие истории: сексуальное насилие над детьми происходит в Эстонии чаще, чем мы думаем

С 2017 года Департамент социального страхования создал четыре детских дома, куда могут быть помещены дети, которые подверглись или есть основания подозревать, что подверглись сексуальному насилию, а также проявляющие неуместное поведение сексуального характера. Если в год открытия в детский дом поступило 132 обращения, в прошлом году их было уже 631. Один из четырех детских домов находится в Таллинне, где в преддверии выходных совсем одна работает Анна Франк. Она является разработчиком и руководителем службы детских домов в Эстонии.