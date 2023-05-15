Цены на нефть продолжают снижаться

По состоянию на утро понедельника стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $73,55 баррель, что на $0,62 (0,84%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на $0,81 (1,1%), до $74,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,58 (0,83%), до $69,46 за баррель. В пятницу стоимость контрактов уменьшилась на $0,83 (1,2%), до $70,04 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,5%, WTI – на 1,8% на фоне сохраняющихся проблем в американском банковском секторе и неопределенности вокруг потолка госдолга США.

Переговоры в Вашингтоне относительно повышения лимита на госзаимствования продолжаются, при этом министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у федерального правительства могут закончиться уже 1 июня.

«Настроение на нефтяном рынке остается негативным и характеризуется неопределенностью прогноза спроса и опасениями по поводу потолка госдолга США, – написал Уоррен Паттерсон из ING Groep. – Скорее всего, рынок будет ждать пересмотра ожиданий спроса в ежемесячном прогнозе Международного энергетического агентства».