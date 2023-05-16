Таллинн снизил скорость электросамокатов: последуют ли примеру столицы другие города?

Житель Таллинна Алексей регулярно пользуется услугой аренды электросамокатов. В решении Bolt ограничить в центре города скорость этих легких средств передвижения он скорее узрел желание компании заработать, чем обезопасить движение. «Скорость снизили, но при этом цены на аренду самокатов подняли. Получается, что поездка в зоне Сюдалинн теперь займет больше времени, потому что нельзя ехать с максимальной скоростью и, соответственно, я выложу за нее больше денег», – объясняет он.