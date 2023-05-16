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Таллинн снизил скорость электросамокатов: последуют ли примеру столицы другие города?

Ольга Лебедева
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Самокаты Bolt.
Самокаты Bolt. Фото: Вера Копти

С 1 мая компания Bolt снизила максимальную скорость электросамокатов на большинстве улиц в центре Таллинна с 25 до 20 км/ч. Сделало ли это движение более безопасным, как на нововведение реагируют столичные самокатчики и намерены ли другие эстонские города скорректировать скорость легких средств передвижения? Обо всем этом – в статье Rus.Postimees.

Житель Таллинна Алексей регулярно пользуется услугой аренды электросамокатов. В решении Bolt ограничить в центре города скорость этих легких средств передвижения он скорее узрел желание компании заработать, чем обезопасить движение. «Скорость снизили, но при этом цены на аренду самокатов подняли. Получается, что поездка в зоне Сюдалинн теперь займет больше времени, потому что нельзя ехать с максимальной скоростью и, соответственно, я выложу за нее больше денег», – объясняет он.

Руководитель сферы аренды электросамокатов предприятия Bolt Александр Лилишенцев объясняет, что поминутная стоимость аренды самокатов корректируется в соответствии со спросом, регионом и наличием этих средств передвижения. «В этом году мы открыли весенний сезон льготной ценой 0,18 евро за минуту, а сейчас одна минута поездки стоит 0,20 евро. В разгар прошлого сезона стоимость минуты аренды была еще выше, то есть ожидается, что цены будут меняться в течение сезона», – говорит он.

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