С 1 мая компания Bolt снизила максимальную скорость электросамокатов на большинстве улиц в центре Таллинна с 25 до 20 км/ч. Сделало ли это движение более безопасным, как на нововведение реагируют столичные самокатчики и намерены ли другие эстонские города скорректировать скорость легких средств передвижения? Обо всем этом – в статье Rus.Postimees.
Для подписчиков
Таллинн снизил скорость электросамокатов: последуют ли примеру столицы другие города?
Житель Таллинна Алексей регулярно пользуется услугой аренды электросамокатов. В решении Bolt ограничить в центре города скорость этих легких средств передвижения он скорее узрел желание компании заработать, чем обезопасить движение. «Скорость снизили, но при этом цены на аренду самокатов подняли. Получается, что поездка в зоне Сюдалинн теперь займет больше времени, потому что нельзя ехать с максимальной скоростью и, соответственно, я выложу за нее больше денег», – объясняет он.