Рейн Таарамяэ опустился на 72-е место в общем зачете «Джиро д'Италия»

Ее победителем стал бельгиец Ремко Эвенепул, опередивший британцев Герайнта Томаса и Тео Гэйгана Харта. Эстонец Рейн Таарамяэ проиграл победителю более шести минут и опустился с 70-го на 72-е место в общем зачете.