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Рейн Таарамяэ опустился на 72-е место в общем зачете «Джиро д'Италия»

rus.postimees.ee
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Рейн Таарамяэ.
Рейн Таарамяэ. Фото: IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefano

На девятом этапе веломногодневки «Джиро д'Италия» накануне состоялась индивидуальная гонка с раздельным стартом, сообщает Rus.ERR.

гонка с раздельным стартом, сообщает Rus.ERR.

Ее победителем стал бельгиец Ремко Эвенепул, опередивший британцев Герайнта Томаса и Тео Гэйгана Харта. Эстонец Рейн Таарамяэ проиграл победителю более шести минут и опустился с 70-го на 72-е место в общем зачете.

Новым лидером генеральной классификации стал Эвенепул. Но из-за коронавируса он был вынужден сняться с соревнований и розовая майка лидера «Джиро д'Италии» перейдет к Герайнту Томасу.

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