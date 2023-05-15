Рейн Таарамяэ опустился на 72-е место в общем зачете «Джиро д'Италия»

На девятом этапе веломногодневки «Джиро д'Италия» накануне состоялась индивидуальная гонка с раздельным стартом, сообщает Rus.ERR.
гонка с раздельным стартом, сообщает Rus.ERR.
Ее победителем стал бельгиец Ремко Эвенепул, опередивший британцев Герайнта Томаса и Тео Гэйгана Харта. Эстонец Рейн Таарамяэ проиграл победителю более шести минут и опустился с 70-го на 72-е место в общем зачете.
Новым лидером генеральной классификации стал Эвенепул. Но из-за коронавируса он был вынужден сняться с соревнований и розовая майка лидера «Джиро д'Италии» перейдет к Герайнту Томасу.