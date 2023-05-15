Восстановление Туули Томингас после сложной операции потребует намного больше времени, чем ожидалось

Если после операции можно было предположить, что Томингас в течение ближайших трех недель не сможет полноценно заниматься, то альтернативные методы тренировок помогли биатлонистке поддерживать форму иным образом. Однако момент, когда в занятиях можно будет задействовать прооперированную руку, может быть отложен еще на несколько месяцев, написала Томингас в блоге Topauto.

«Я смогла дать себе дочтаточную нагрузку, правда, ужасно занудными способами. Самый безопасный способ – велотренажер и сейчас, спустя три недели, я неплохо проработала мышцы. Также на беговой дрожке лыжник может имитировать важное упражнение: подъем в гору в ритме лыжного шага, что, на самом деле, я терпеть не могу», - пояснила Томингас.

Однако, по словам биатлонистки, прооперированная рука еще несколько месяцев будет очень слабой, и когда она сможет приступить к ее тренировке и выполнять в зале упражнения со штангой, зависит от хода восстановления. Хотя на каждый раз на еженедельном осмотре физиотерапевта можно наблюдать улучшение, ей рекомендовано не спешить и вернуться к тренировкам только тогда, когда это позволит сделать состояние руки.

«Чтобы успешно вернуться в спорт и выполнять определенные упражнения на тренировках, должна двигать прооперированной рукой, иначе плечо просто застрянет в рубцовой ткани. Если плечо застрянет, придется снова ложиться на операцию или просто смириться с ситуацией. Я могу двигать рукой только в определенных положениях, сама я не решаюсь придумывать упражнения для улучшения движения руки, поэтому часто посещаю физиотерапевтов», — сказала Томингас.

В конце мая команда Томингас ТТ Team проведет сборы, на которых биатлонистка сможет принять участие только в подходящем ей варианте. Она сейчас не может поднять ружье к плечу, а это значит, что с подготовкой к стрельбе еще придется подождать.

Помимо обычных обезболивающих, Томингас облегчала послеоперационную боль приемом опиоидного обезболивающего оксикодона, но после трехдневного курса решила от них отказаться.