Восстановление лыжницы-биатлонистки Туули Томингас, перенесшей три недели назад операцию на плече, займет больше времени, чем ожидалось. Поэтому в период предсезонной подготовки она сосредоточится на тренировке ног.
Восстановление Туули Томингас после сложной операции потребует намного больше времени, чем ожидалось
Если после операции можно было предположить, что Томингас в течение ближайших трех недель не сможет полноценно заниматься, то альтернативные методы тренировок помогли биатлонистке поддерживать форму иным образом. Однако момент, когда в занятиях можно будет задействовать прооперированную руку, может быть отложен еще на несколько месяцев, написала Томингас в блоге Topauto.
«Я смогла дать себе дочтаточную нагрузку, правда, ужасно занудными способами. Самый безопасный способ – велотренажер и сейчас, спустя три недели, я неплохо проработала мышцы. Также на беговой дрожке лыжник может имитировать важное упражнение: подъем в гору в ритме лыжного шага, что, на самом деле, я терпеть не могу», - пояснила Томингас.
Однако, по словам биатлонистки, прооперированная рука еще несколько месяцев будет очень слабой, и когда она сможет приступить к ее тренировке и выполнять в зале упражнения со штангой, зависит от хода восстановления. Хотя на каждый раз на еженедельном осмотре физиотерапевта можно наблюдать улучшение, ей рекомендовано не спешить и вернуться к тренировкам только тогда, когда это позволит сделать состояние руки.
«Чтобы успешно вернуться в спорт и выполнять определенные упражнения на тренировках, должна двигать прооперированной рукой, иначе плечо просто застрянет в рубцовой ткани. Если плечо застрянет, придется снова ложиться на операцию или просто смириться с ситуацией. Я могу двигать рукой только в определенных положениях, сама я не решаюсь придумывать упражнения для улучшения движения руки, поэтому часто посещаю физиотерапевтов», — сказала Томингас.
В конце мая команда Томингас ТТ Team проведет сборы, на которых биатлонистка сможет принять участие только в подходящем ей варианте. Она сейчас не может поднять ружье к плечу, а это значит, что с подготовкой к стрельбе еще придется подождать.
Помимо обычных обезболивающих, Томингас облегчала послеоперационную боль приемом опиоидного обезболивающего оксикодона, но после трехдневного курса решила от них отказаться.
«Это было действительно забавно, но когда на третью ночь я увидела во сне тотальный сюр, то сразу решила прекратить принимать это обезболивающее. Честно говоря, то, что я увидела во сне, невозможно увидеть без приема подобных веществ», — прокомментировала Томингас.