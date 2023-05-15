Фото и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту произошла тяжелая авария

Как уточнила Ану Виллманн из Ляэнеской префектуры, центр тревоги получил сообщение о том, что на 71-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП, в 10:21.

«По первоначальным данным, столкнулись два грузовика, дорожное движение на месте происшествия нарушено, одна полоса временно закрыта, – отметила она. – Скорая помощь осматривает водителей».

И хотя грузовики серьезно пострадали в аварии, по данным редакции Järva Teataja, водители отделались незначительными травмами. Один из них жаловался на боль в колени, но на этом все. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.