Эстонская легкоатлетка Пиппи Лотта Энок установила два личных рекорда на студенческом чемпионате в США. В прыжках в длину она улучшила свой личный рекорд на 36 сантиметров и показатель 6,65 стал четвертым результатом в эстонской рейтинговой таблице за всю историю.
Установившая два личных рекорда эстонская легкоатлетка заняла высочайшее за всю историю место в рейтинговой таблице
С таким результатом 20-летняя Энок на чемпионате Big 12 Conference заняла второе место. Первое место заняла уроженка Ямайки Акелия Смит, показавшая лучший результат сезона 7,08 (правда, во время прыжка ей в спину дул ветер со скоростью 1,9 м/с).
𝙈𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙨 >>— Oklahoma T&F & XC (@OU_Track) May 13, 2023
Pippi Lotta Enok breaks the facility and school record with a PR mark at 21-10 (6.65m) in long jump for second place!#BoomerSooner ☝💨 pic.twitter.com/Zm92OmQfkX
Энок сейчас занимает четвертое место в эстонском рейтинге по прыжкам в длину, ее опережают Ксения Балта (6,87), Сиркка-Лийза Кивине (6,67) и Лишанна Ильвес (6,66).
Накануне Энок также образцово выступила и в метании копья, где также установила личный рекорд. Энок, проведшая хорошую серию, метнула сначал на расстояние 47,67, а затем 48,66. Ее предыдущая максимальная отметка 46,10 была установлена два года назад.