Установившая два личных рекорда эстонская легкоатлетка заняла высочайшее за всю историю место в рейтинговой таблице

С таким результатом 20-летняя Энок на чемпионате Big 12 Conference заняла второе место. Первое место заняла уроженка Ямайки Акелия Смит, показавшая лучший результат сезона 7,08 (правда, во время прыжка ей в спину дул ветер со скоростью 1,9 м/с).

𝙈𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙨 >>



Pippi Lotta Enok breaks the facility and school record with a PR mark at 21-10 (6.65m) in long jump for second place!#BoomerSooner ☝💨 pic.twitter.com/Zm92OmQfkX — Oklahoma T&F & XC (@OU_Track) May 13, 2023

Энок сейчас занимает четвертое место в эстонском рейтинге по прыжкам в длину, ее опережают Ксения Балта (6,87), Сиркка-Лийза Кивине (6,67) и Лишанна Ильвес (6,66).