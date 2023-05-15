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Установившая два личных рекорда эстонская легкоатлетка заняла высочайшее за всю историю место в рейтинговой таблице

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Пиппи Лотта Энок.
Пиппи Лотта Энок. Фото: Tairo Lutter

Эстонская легкоатлетка Пиппи Лотта Энок установила два личных рекорда на студенческом чемпионате в США. В прыжках в длину она улучшила свой личный рекорд на 36 сантиметров и показатель 6,65 стал четвертым результатом в эстонской рейтинговой таблице за всю историю.

С таким результатом 20-летняя Энок на чемпионате Big 12 Conference заняла второе место. Первое место заняла уроженка Ямайки Акелия Смит, показавшая лучший результат сезона 7,08 (правда, во время прыжка ей в спину дул ветер со скоростью 1,9 м/с).

Энок сейчас занимает четвертое место в эстонском рейтинге по прыжкам в длину, ее опережают Ксения Балта (6,87), Сиркка-Лийза Кивине (6,67) и Лишанна Ильвес (6,66).

Накануне Энок также образцово выступила и в метании копья, где также установила личный рекорд. Энок, проведшая хорошую серию, метнула сначал на расстояние 47,67, а затем 48,66. Ее предыдущая максимальная отметка 46,10 была установлена ​​два года назад.

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