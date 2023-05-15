Эксперты: процентные ставки в ЕС останутся высокими дольше, чем ожидалось

Если ранее эксперты считали, что европейские процентные ставки начнут падать в первом квартале 2024 года, то теперь их прогнозы не столь оптимистичны.

Так, на прошлой неделе Bloomberg провел опрос среди экспертов, которые считают, что процентные ставки начнут падать во втором квартале 2024 года. Причина кроется в базовой инфляции, которая все еще остается на достаточно высоком уровне. Ожидается, что в четвертом квартале следующего года инфляция составит 2,4%, что выше, чем целевой показатель в 2%.