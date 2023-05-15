КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ В Рийгикогу полный балаган, а важные для страны вопросы остаются без решения

В Рийгикогу продолжается склока между оппозицией и коалицией, в результате чего парламент не работает. Однако в текущем международном положении, когда риски для безопасности Эстонии остаются высокими, бастующий, по сути, парламент оказывается для государства непозволительной роскошью, пишет журналист Павел Соболев.
Работа эстонского парламента остается парализованной в связи с отсутствием воли к компромиссу со стороны коалиции и оппозиции. Оппозиция считает недостаточной уступкой выказанную коалицией готовность разбить «налоговый пакет» на несколько частей и рассматривать касающиеся налоговой темы поправки по отдельности, коалиция и слышать не хочет о том, чтобы выполнить ультиматум оппозиции об отмене сокращения семейных пособий. В результате оппозиция не отказывается от обструкции и работа парламента остается блокирована.
Упрямство оппозиции, препятствующей предметному обсуждению предложенных коалицией законопроектов, оказывается отмеченным признаками инфантилизма, поскольку оппозиция ведет себя так, словно игнорирует результаты выборов и сама ощущает себя коалицией. Довольно дурно выглядит и высокомерие коалиции, лидеров которой результаты выборов впечатлили так сильно, что породили у правительства чувство вседозволенности, следуя которому коалиция стала очень грубо продвигать в парламенте свои законодательные инициативы.
В иной исторический момент проявляемое коалицией и оппозицией ребячество могло бы восприниматься обществом более-менее беззаботно, как довольно яркое политическое шоу, но на фоне никуда не пропадающих острых вызовов, стоящих перед безопасностью Эстонии, эстонские парламентарии сейчас обращают на себя внимание вовсе не какой-то эксцентричностью, а самой настоящей безответственностью.
Нет никаких сомнений, что сокращение семейных пособий и увеличение налоговой нагрузки на предприятия и частных лиц являются очень болезненными для общества темами. Тем не менее, не выражая желания хотя бы в какой-то степени смягчить свои установки по этим вопросам, коалиция и оппозиция, по сути, оставляют государство без действующего законодательного органа, и тем самым откладывают в непозволительно долгий ящик решения, промедление с которыми чревато весьма высокими рисками.
Россия продолжает свою военную агрессию в Украине, и даже те трудности, с которыми столкнулось государство-агрессор, отнюдь не отменяют исходящие от него угрозы для соседних государств. Многие западные эксперты сходятся во мнении, что даже уход России с оккупированных территорий в Украине вовсе не повлечет за собой изменения ее внешней политики в сторону миролюбивости. Напротив, военное поражение России может плавно перейти в подготовку ее новой военной кампании, потому что только так действующий режим может продлить свою жизнь.
В этих условиях очень хотелось бы видеть эстонский парламент активно занимающимся вопросами усиления обороноспособности Эстонии, обсуждающим закупки вооружений или финансирование усиленного присутствия в Эстонии сил союзников. Вместо этого, однако, мы наблюдаем, как парламент упражняется в установке достижений по продолжительности заседаний, перетекающих из одних суток в другие, на которых не принимается не то что важных, но и вообще никаких решений.
Готовиться к зиме нужно уже весной
В пережитую зиму Эстонии, как и всем другим странам Евросоюза, удалось избежать энергетического кризиса и катастрофического роста цен на топливные ресурсы, на которые так рассчитывали в Кремле. Между тем совсем не за горами новая зима, насчет мягкости или суровости которой никто ничего достоверно не знает, и странам Евросоюза необходимо заботиться о том, чтобы их энергетическая независимость от России стала бы нормой, а не успехом одного конкретного холодного сезона.
В этой связи также можно сказать, что жители Эстонии могли бы чувствовать себя гораздо спокойнее, если бы Рийгикогу уже сейчас был бы местом активных дискуссий, в рамках которых активно обсуждались бы источники полного замещения российских энергоносителей, гарантии энергетической безопасности Эстонии. Увы, вместо этого можно наблюдать, что разговоры между депутатами сейчас происходят по большей части не в зале заседаний парламента, а в его буфете.
Необходим четкий план развития Ида-Вирумаа
Наконец, перед Эстонией в данный момент стоят очень амбициозные цели по достижению климатической нейтральности. Взятые государством на себя международные обязательства никак не предусматривают возможности отказа от запланированных темпов осуществления «зеленого поворота». Вместе с тем очевидно, что существенное уменьшение доли сланцевой энергетики в эстонском энергохозяйстве окажет очень существенное влияние на экономическую ситуацию на северо-востоке Эстонии.
В таких условиях было бы очень логичным видеть в Рийгикогу жаркие споры о том, что же государство в конце концов может предложить Ида-Вирумаа, чтобы исключить вероятность социальной катастрофы в этом регионе. Принципальное решение о создании должности спецпредставителя правительства в Ида-Вируском уезде касается только инструмента государственной поддержки этого инструмента, но пока что ничего толком непонятно насчет того, что эта поддержка будет представлять из себя по существу.
Между тем и этот вопрос выглядит таким, с которым никак нельзя тянуть, причем он касается отнюдь не только социально-экономической сферы, как в случае с налоговой реформой или семейными пособиями, но и опять-таки государственной безопасности. Опыт войны в Украине, которая в действительности началась еще в 2014 году, очень красноречиво продемонстрировал, какие дополнительные риски для безопасности соседствущей с Россией страны может нести сложное экономическое и социальное положение в приграничных с Россией районах.
Но и темой Ида-Вирумаа Рийгикогу сейчас тоже не занимается. Конечно, можно уповать на то, что от этих рисков Эстония может обезопасить себя силовыми решениями, но, во-первых это было бы довольно безнравственно по отношению к собственно жителям Ида-Вирумаа, а во-вторых, повторюсь, укрепление оборонного потенциала Эстонии тоже стало темой, поставленной в данный момент в эстонском парламенте на непозволительную паузу.