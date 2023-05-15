КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ В Рийгикогу полный балаган, а важные для страны вопросы остаются без решения

В этой связи также можно сказать, что жители Эстонии могли бы чувствовать себя гораздо спокойнее, если бы Рийгикогу уже сейчас был бы местом активных дискуссий, в рамках которых активно обсуждались бы источники полного замещения российских энергоносителей, гарантии энергетической безопасности Эстонии. Увы, вместо этого можно наблюдать, что разговоры между депутатами сейчас происходят по большей части не в зале заседаний парламента, а в его буфете.

Необходим четкий план развития Ида-Вирумаа

Наконец, перед Эстонией в данный момент стоят очень амбициозные цели по достижению климатической нейтральности. Взятые государством на себя международные обязательства никак не предусматривают возможности отказа от запланированных темпов осуществления «зеленого поворота». Вместе с тем очевидно, что существенное уменьшение доли сланцевой энергетики в эстонском энергохозяйстве окажет очень существенное влияние на экономическую ситуацию на северо-востоке Эстонии.

В таких условиях было бы очень логичным видеть в Рийгикогу жаркие споры о том, что же государство в конце концов может предложить Ида-Вирумаа, чтобы исключить вероятность социальной катастрофы в этом регионе. Принципальное решение о создании должности спецпредставителя правительства в Ида-Вируском уезде касается только инструмента государственной поддержки этого инструмента, но пока что ничего толком непонятно насчет того, что эта поддержка будет представлять из себя по существу.

Между тем и этот вопрос выглядит таким, с которым никак нельзя тянуть, причем он касается отнюдь не только социально-экономической сферы, как в случае с налоговой реформой или семейными пособиями, но и опять-таки государственной безопасности. Опыт войны в Украине, которая в действительности началась еще в 2014 году, очень красноречиво продемонстрировал, какие дополнительные риски для безопасности соседствущей с Россией страны может нести сложное экономическое и социальное положение в приграничных с Россией районах.