Рейд: полиция задержала большое количество трудовых нелегалов

Полиция на прошлой неделе в ходе рейдов по предприятиям выявила большое количество нелегально работающих людей.
12 мая сотрудники пограничной и миграционной службы Лыунаской префектуры проверили предприятия в городе Выру, чтобы выяснить, легально ли находятся и работают в Эстонии их сотрудники, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Было проверено 4 юридических и 18 физических лиц. Выявлено 11 человек, чья работа не была внесена в регистр занятости Налогово-таможенного департамента. Налогово-таможенный департамент продолжит заниматься нелегалами.