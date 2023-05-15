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Рейд: полиция задержала большое количество трудовых нелегалов

BNS
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Рейд на стройке. Иллюстративный снимок.
Рейд на стройке. Иллюстративный снимок. Фото: Тоомас Татар

Полиция на прошлой неделе в ходе рейдов по предприятиям выявила большое количество нелегально работающих людей.

12 мая сотрудники пограничной и миграционной службы Лыунаской префектуры проверили предприятия в городе Выру, чтобы выяснить, легально ли находятся и работают в Эстонии их сотрудники, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Было проверено 4 юридических и 18 физических лиц. Выявлено 11 человек, чья работа не была внесена в регистр занятости Налогово-таможенного департамента. Налогово-таможенный департамент продолжит заниматься нелегалами.

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