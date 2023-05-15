Пн, 15.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Вышел из дома с собакой и исчез: полиция ищет пропавшего в Нарве Василия

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Пропавший в Нарве Василий.
Пропавший в Нарве Василий. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве 58-летнего Василия. Из-за своего состояния здоровья он может попасть в беду.

Сегодня, 15 мая, встревоженные родственники сообщили, что вчера около 16.30 Василий ушел из дома с немецкой овчаркой. У собаки был зеленый поводок. До сих пор родственникам не удалось связаться с ним, на работу он так и не вышел. У него нет с собой телефона.

Полицейские проверили возможные места его пребывания в Нарве и медицинские учреждения, но пока найти его не удалось.

Рост Василия 170 см, у него темные с сединой короткие волосы. Когда он вышел из дома, он был одет в темно-синюю футболку и джинсы.

Полиция просит всех, кто видел Василия, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх