Вышел из дома с собакой и исчез: полиция ищет пропавшего в Нарве Василия

Сегодня, 15 мая, встревоженные родственники сообщили, что вчера около 16.30 Василий ушел из дома с немецкой овчаркой. У собаки был зеленый поводок. До сих пор родственникам не удалось связаться с ним, на работу он так и не вышел. У него нет с собой телефона.

Полицейские проверили возможные места его пребывания в Нарве и медицинские учреждения, но пока найти его не удалось.

Рост Василия 170 см, у него темные с сединой короткие волосы. Когда он вышел из дома, он был одет в темно-синюю футболку и джинсы.