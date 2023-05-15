Чемпионату мира по хоккею грозит катастрофа

Чешская газета Blesk пишет, то у латвийских организаторов чемпионата мира по хоккею настолько плохая ситуация с продажей билетов, что они обратились к чехам за помощью в спасении от финансовой катастрофы.

Из запланированных на продажу в Риге 250 000 билетов проданы лишь 105 000. Поэтому их начали распределять среди семей, испытывающих финансовые трудности, а также беженцев с Украины. Кроме того, их продают по льготным ценам школьникам.

Представитель организаторов Эдгарс Бунцис признал, что латвийские организаторы понесут убытки в размере 1,5 миллиона евро.

К чехам обратились, потому что именно они уже купили больше всего билетов, и есть надежда, что на турнир приедет еще больше болельщиков оттуда.

На чемпионате мира в подгруппу В, кроме Латвии и Чехии, играют также Швейцария, Канада, Норвегия, Словакия, Казахстан и Словения.