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Чемпионату мира по хоккею грозит катастрофа

rus.postimees.ee
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Чемпионат мира по хоккею, Рига, 2023.
Чемпионат мира по хоккею, Рига, 2023. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

В пятницу начался чемпионат мира по хоккею, который в этом году проводится в финском Тампере и столице Латвии Риге. И если в Финляндии трибуны битком, то в Латвии ситуация совершенно противоположная.

Чешская газета Blesk пишет, то у латвийских организаторов чемпионата мира по хоккею настолько плохая ситуация с продажей билетов, что они обратились к чехам за помощью в спасении от финансовой катастрофы.

Из запланированных на продажу в Риге 250 000 билетов проданы лишь 105 000. Поэтому их начали распределять среди семей, испытывающих финансовые трудности, а также беженцев с Украины. Кроме того, их продают по льготным ценам школьникам.

Представитель организаторов Эдгарс Бунцис признал, что латвийские организаторы понесут убытки в размере 1,5 миллиона евро.

К чехам обратились, потому что именно они уже купили больше всего билетов, и есть надежда, что на турнир приедет еще больше болельщиков оттуда.

На чемпионате мира в подгруппу В, кроме Латвии и Чехии, играют также Швейцария, Канада, Норвегия, Словакия, Казахстан и Словения.

Для самой Латвии чемпионат мира тоже начался не так, как хотелось бы. В стартовом матче против Канады они проиграли 0:6, во втором матче уступили Словакии 1:2.

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