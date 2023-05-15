Платить не надо: из-за загрязненной воды фирма решила не выставлять клиентам счета за май

На сегодняшней утренней встрече представителей волостной управы Сааремаа и AS Kuressaare Veevärk было решено, что предприятие водоснабжения не будет в мае выставлять клиентам Курессааре счета за воду и канализацию.
Таким образом, жителям Курессааре не нужно беспокоиться и о счетах за воду, которые возникают из-за того, что надо пускать воду из-под крана для очистки внутренних трасс зданий.
По-прежнему важно, чтобы жители начали чистку/промывку трасс внутри своих домов в соответствии с рекомендациями Kuressaare Veevärk.
Руководство можно найти на сайте www.saarevesi.ee.
Вчера стало известно, что в пробах питьевой воды в городе Курессааре за последние сутки больше не было выявлено кишечных палочек, но воду из городской водопроводной сети можно будет признать пригодной для питья, если пробы питьевой воды будут чистыми три раза подряд.
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