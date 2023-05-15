Платить не надо: из-за загрязненной воды фирма решила не выставлять клиентам счета за май

Таким образом, жителям Курессааре не нужно беспокоиться и о счетах за воду, которые возникают из-за того, что надо пускать воду из-под крана для очистки внутренних трасс зданий.

Вчера стало известно, что в пробах питьевой воды в городе Курессааре за последние сутки больше не было выявлено кишечных палочек, но воду из городской водопроводной сети можно будет признать пригодной для питья, если пробы питьевой воды будут чистыми три раза подряд.